Frankfurt am Main (ots) -Ferrero bringt Wonka in den deutschen Handel: Sechs Süßwarenkreationen, von hutförmigen Pralinen über Fruchtgummi-Schnüre aus dem Magic Garden bis zur Oompa-Loompa-Hohlfigur aus Milchschokolade, sind ab sofort deutschlandweit und für begrenzte Zeit erhältlich. Mit dem Sortiment schlägt das Unternehmen ein neues Kapitel in der Geschichte der Wonka-Süßwaren auf.Mit dem neuen Sortiment will Ferrero den Alltag ein wenig außergewöhnlicher machen und überrascht mit außergewöhnlichen Kombinationen aus Geschmack, Farbe und Textur. Inspiriert ist es von der Fantasie, der Neugier und dem Entdeckergeist, die Wonkas Welt prägen.Ein Goldenes Ticket für FerreroWas passiert, wenn Cola-Geschmack und Knallzucker auf Schokolade treffen? Oder wenn Karamellgeschmack und Himbeergeschmack kombiniert wird? Das klingt nach Experimenten direkt aus Wonkas Welt und steht zugleich für eine neue Generation von Süßwaren, die dank Ferrero weltweit in den Handel kommt.Ferrero sicherte sich im Jahr 2018 die exklusiven Süßwarenrechte an der Marke Wonka und erhielt damit sein ganz persönliches "Goldenes Ticket". Doch einen Namen wie "Wonka" zu tragen, bedeutet mehr, als ein bekanntes Logo auf eine Schokoladentafel zu drucken. Der vor mehr als 60 Jahren erschaffene Willy Wonka steht heute sinnbildlich für außergewöhnliche Süßwaren, überraschende Geschmackserlebnisse und fantasievolle Kreationen.Hinter den Kulissen haben Ferreros Forschungs- und Entwicklungsteams daran gearbeitet, dieses legendäre Universum mit viel Sorgfalt zum Leben zu erwecken. Gemeinsam mit den Kreativteams des Unternehmens erprobten sie Rezepte, Aromen, Texturen und Formen, um herauszufinden, wie sich Wonkas berühmtes Staunen in echte Genussmomente übersetzen lässt. Nun können Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland entdecken, woran die Teams gearbeitet haben.Sechs Kreationen voller ÜberraschungenOb gefüllte Schokolade, Gummibonbons mit fruchtigem Geschmack oder Sammelfiguren: Das neue Wonka-Sortiment macht die Welt aus Büchern und Filmen auf unterschiedliche Weise erlebbar.Wonka Magic Hats: Die farbenfrohen, hutförmigen Pralinen gibt es in vier Geschmacksrichtungen: "Chocolonka" kombiniert Milchschokolade mit knusprigen Kakaoflakes, "Caramellion" verbindet Schokolade und Karamellgeschmack mit knusprigen Maisstückchen und "Magenta Elixir" ergänzt Karamellgeschmack um eine spritzige Himbeernote. "Choco Fizz" vereint Schokolade mit einer prickelnden Füllung mit Cola-Geschmack.Wonka Purplypurple Milchschokoladentafel: Die cremige 90-g-Tafel aus Milchschokolade enthält eine Milchcremefüllung mit Karamellgeschmack in Wonkas legendärem Lila. Nach Angaben von Ferrero ist es die weltweit erste lila Karamellfüllung im Handel.Wonka Magic Garden Ropes: Die vom Garten in Wonkas Schokoladenfabrik inspirierten Gummibonbonsticks mit Zitronen- und Limettengeschmack bringen viel Zitrus-Pep mit. Außen bissfest, innen weicher: Die kontrastierenden Texturen und der saure Geschmack machen jeden Bissen besonders.Wonka Oompa-Loompa Milchschokoladen-Hohlfigur: Die Hohlfiguren aus zarter Milchschokolade sind von Wonkas berühmten Fabrikarbeitern inspiriert und dank ihrer grünen Haare und markanten weißen Augenbrauen sofort als Oompa-Loompas zu erkennen.Wonka Oompa-Loompa Gummies: Die Gummies mit fruchtigem Geschmack in Form der Oompa-Loompas verbinden Erdbeer- und Heidelbeergeschmack mit einer Füllung mit intensivem Himbeer-Cola-Geschmack.Wonka kinder Joy: In kinder Joy stecken jetzt sammelbare Wonka-Funko-Figuren. Neben der Kombination aus zarter Milch- und Kakaocreme und knusprigen Konfekten wartet in einigen Eiern eine besondere Überraschung: eine seltene goldfarbene Wonka-Figur.Die Magie von Wonka bei jedem Bissen"Wir freuen uns sehr, dass das Wonka-Süßwarensortiment nun im Handel zu finden ist. Diese Produktfamilie lädt Fans dazu ein, das Wonka-Universum auf neue Weise zu entdecken und zu erleben. Bei Ferrero fühlen wir uns geehrt, eine so beliebte und nostalgische Marke zum Leben erwecken zu dürfen. Dabei greifen wir auf Ferreros jahrzehntelange Expertise und Kreativität zurück. Wir hoffen, dass Fans diese Produkte genauso lieben werden, wie wir es geliebt haben, sie zu entwickeln, und vor allem, dass sie die Magie des Wonka-Universums bei jedem Bissen schmecken", sagt Katharina Büge, Head of Business Planning & Development bei Ferrero Deutschland.Das ist erst der AnfangAus Wonkas Erfinderwerkstatt kommt noch mehr: Eis und weitere Kreationen aus verschiedenen Kategorien befinden sich bereits in der Entwicklung. So hält jede Saison, von Weihnachten über Ostern bis hin zu Sommer und Halloween, eine neue Geschmacksrichtung, eine neue Produktform oder eine weitere Kreation bereit. Was als Nächstes erscheint, bleibt ganz im Wonka-Stil ein köstliches Geheimnis.Über FerreroDas Familienunternehmen Ferrero begann 1946 als Konditorei in Alba, Italien, und hat sich seitdem zu einem der weltweit größten Hersteller von Süßwaren und verpackten Genussprodukten entwickelt, dessen Produkte in mehr als 170 Ländern verkauft werden. 2018 erwarb Ferrero die exklusiven Süßwarenrechte an der Marke Wonka.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Ferrero Deutschland GmbHHainer Weg 12060599 Frankfurt am MainTelefon:069/68 05-0Fax:069/68 05-288 0Agenturkontakt:PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: +49 40 853760-11Fax: +49 40 853760-10E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: Ferrero Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116100/6380134