NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enthielten insbesondere Informationen zu den Vertriebskanälen, Kategorien und regionalen Entwicklungen, schrieb Wendy Liu am Donnerstag. Sowohl der Geschäftsmix als auch der Ausblick für Europa seien ermutigend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1EWWW0
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