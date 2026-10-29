NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 67 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers senkte seine Gewinnprognosen bis 2028 am Mittwoch um etwa 2 Prozent. Er passte sie damit an den Quartalsbericht, Kommentare des Managements in der Telefonkonferenz sowie jüngste Marktentwicklungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
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