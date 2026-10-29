Die Aktie von General Mills bietet trotz eines schwierigen Konsumumfelds und sinkender Absatzmengen ein mögliches Erholungspotenzial. Umfangreiche Einsparungen, Schuldenabbau und eine attraktive Dividendenrendite könnten die Grundlage für eine langfristige Verbesserung schaffen. Ein etablierter Lebensmittelhersteller im Umbau General Mills ist ein internationaler Lebensmittelkonzern mit bekannten Marken. Das US-Unternehmen optimiert sein Portfolio, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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