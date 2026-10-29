PayPal ist günstig bewertet, generiert hohe Cashflows und kauft eigene Aktien zurück. Doch schwaches Umsatzwachstum und zunehmender Wettbewerbsdruck werfen die Frage auf, ob die Aktie vor einer Erholung steht oder aus guten Gründen niedrig bewertet ist. Solide Quartalszahlen, verhaltenes Wachstum PayPal hat im dritten Quartal 2026 seinen Umsatz um 2% auf 8,58 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte gegenüber dem Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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