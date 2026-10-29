Berlin (ots) -Langjährige Präsidentin und Präsidiumsmitglied verlässt die Inkassobranche; Vizepräsident Ganzmüller übernimmt zunächst kommissarisch.Anke Blietz-Weidmann übergibt die Präsidentschaft des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e. V. (BDIU) zum 31. Oktober 2026 an Vizepräsident Philipp Ganzmüller. Der Jurist und Geschäftsführer mehrerer mittelständischer Creditreform-Gesellschaften übernimmt das Amt zunächst kommissarisch und stellt sich der Mitgliederversammlung im April 2027 zur Wahl für die verbleibende Amtszeit der laufenden Legislaturperiode.Nach mehr als zehn Jahren ehrenamtlicher Arbeit im BDIU-Präsidium legt Blietz-Weidmann ihr Amt nieder und verlässt die Inkassobranche, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Seit 2015 gehörte sie dem BDIU-Präsidium an; am 25. April 2024 wählten die Mitglieder sie zur Präsidentin des Verbandes.Der BDIU dankt Anke Blietz-Weidmann für ihren großen Einsatz in einer für die Branche wichtigen Phase politischer und regulatorischer Veränderungen. Ihr Engagement reichte dabei weit über die politische Interessenvertretung hinaus. Bereits vor ihrer Wahl zur Präsidentin zählte sie zu den prägenden Persönlichkeiten im Präsidium und in der Verbandsarbeit. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Code of Conduct des BDIU, der wichtige Maßstäbe für verantwortungsvolles und professionelles Forderungsmanagement setzt. Zudem begleitete sie die umfangreichen Reformen und Evaluierungen des Inkassorechts in den vergangenen Jahren intensiv und engagierte sich maßgeblich dafür, die Positionen und Interessen der Branche gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu vermitteln.Auch innerhalb des Verbandes stellte sie wichtige Weichen für dessen langfristige Zukunftsfähigkeit. Sie gab entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung der beruflichen Qualifizierung unter dem Dach des BDIU und trieb die Modernisierung des Aus- und Weiterbildungsangebots voran. Insbesondere der Sachkundelehrgang (SKL), der die gesetzlich vorgeschriebene theoretische Sachkunde für Inkassodienstleistungen vermittelt, wurde grundlegend überarbeitet, fachlich aktualisiert und didaktisch an moderne Anforderungen der Wissensvermittlung angepasst."Anke Blietz-Weidmann hat unsere Branche und unseren Verband über viele Jahre geprägt. Ich habe ihre fachliche Klarheit, ihre Zielstrebigkeit in der Sache und ihren Teamgeist immer sehr geschätzt. Viele wichtige Entwicklungen der vergangenen Jahre tragen ihre Handschrift. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die oftmals intensiven, aber stets konstruktiven Diskussionen bin ich ihr persönlich sehr dankbar. Sie übergibt einen starken Verband und ein solides Fundament, auf dem wir gemeinsam aufbauen werden", würdigt Philipp Ganzmüller, kommissarischer Präsident des BDIU, seine Vorgängerin.Auch als Unternehmerin und Managerin hat Blietz-Weidmann das Forderungsmanagement viele Jahre lang geprägt. Als Chief Operations Officer und Geschäftsführerin der Lowell DACH Gruppe verantwortete sie das operative Geschäft eines der führenden Akteure im deutschsprachigen Raum. Nun schlägt sie einen völlig neuen beruflichen Weg ein und wechselt in die Reisebranche."Die Arbeit im BDIU war immer mehr als ein Ehrenamt, sie war mir in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Vor allem wollte ich dazu beitragen, dass die gesamtgesellschaftliche Rolle unserer Branche stärker gewürdigt wird und politisch mehr Gewicht erhält. Ich hoffe sehr, dass uns das in den vergangenen Jahren durch die enge Zusammenarbeit von Präsidium, Geschäftsstelle und Ombudsfrau gelungen ist. Ich danke aufrichtig für das Vertrauen und die Zusammenarbeit, insbesondere den BDIU-Mitgliedern sowie den vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich durch diese Arbeit kennenlernen durfte. Nun freue ich mich darauf, beruflich noch einmal neue Wege zu gehen", verabschiedet sich Anke Blietz-Weidmann.Pressekontakt:Pressesprecher:Jens Kellersmann+49 155 602 849 70jens.kellersmann@inkasso.deBundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V.Friedrichstraße 5510117 Berlinwww.inkasso.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36376/6380152