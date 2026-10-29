Die Vonovia-Aktie gerät erneut unter Druck. Der Immobilienkonzern wird vorsichtiger, senkt seine Ziele für 2028 und fährt bei neuen Investitionen zurück. Besonders die gestiegenen Finanzierungskosten setzen dem Geschäft zu. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Ist das nur eine vorübergehende Delle - oder beginnt für Vonovia eine schwierigere Phase?Prognose wird gekappt Vonovia rechnet für 2026 beim operativen Ergebnis nun mit einem Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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