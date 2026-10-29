Angetrieben von exzellenten Quartalszahlen haussiert die Microsoft-Aktie. Die Aktie des Softwaregiganten macht zur Stunde zudem enormen Druck auf den zentralen Widerstandsbereich um 550 / 560 US-Dollar. Sollte es ihr nun auch noch gelingen, ein frisches Kaufsignal auszulösen, könnte es noch weit gehen - selbst ein Durchmarsch auf 600 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen.Microsoft - Dank KI gelingt ein exzellenter Auftakt ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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