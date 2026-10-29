Bei FORTEC Elektronik könnte die schwierige Phase langsam zu Ende gehen. Zwar musste der Spezialist für Stromversorgung und Datenvisualisierung im abgelaufenen Geschäftsjahr rote Zahlen hinnehmen, doch die endgültigen Ergebnisse fallen besser aus als zuletzt erwartet. Gleichzeitig wächst das Geschäft mit Verteidigung und kritischer Infrastruktur, die Auftragsbücher füllen sich und für 2026/2027 stellt der Vorstand wieder schwarze Zahlen in Aussicht. Auch die Dividende soll nicht vollständig gestrichen werden. Ist das der Beginn eines Turnarounds bei der FORTEC Aktie? FORTEC übertrifft die Prognose. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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