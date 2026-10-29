FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In dem aktuell schwierigen Umfeld gebe es kaum positive Aspekte, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht der Stuttgarter. Kleine Details reichten nicht aus für einen Stimmungsumschwung der Anlegergemeinde hinsichtlich der Gewinn- und Barmittelentwicklung./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
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