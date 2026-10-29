Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG



29.10.2026 / 11:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

Q3 Update: UmweltBank schreitet auf Profitabilitätspfad weiter voran



Die UmweltBank AG hat ihre Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt und untermauert damit den voranschreitenden operativen Turnaround. Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 3,1 Mio. EUR im dritten Quartal setzte das Institut den positiven Ergebnistrend des Jahres kontinuierlich fort (Q1: 0,2 Mio. EUR; Q2: 1,9 Mio. EUR).



Starkes Neukreditgeschäft stützt Erholungspfad: Auf der Kreditseite setzt die UmweltBank AG ihren dynamischen Trend der Vorquartale fort. Mit einem Brutto-Kreditneugeschäft von 141 Mio. EUR im dritten Quartal schließt die Bank an die starke Entwicklung aus Q2 (147 Mio. EUR) an und kommt nach den ersten neun Monaten auf ein Gesamtvolumen von über 324 Mio. EUR (9M/25: 73 Mio. EUR). Haupttreiber bleiben Finanzierungen im Bereich der Erneuerbaren Energien (66% des Neugeschäftsvolumens), ergänzt durch ein solides Immobilienkreditgeschäft (34%). Das Erreichen des avisierten Jahresziels von 450 Mio. EUR im Kreditneugeschäft erscheint damit erreichbar und unterstreicht die neu gewonnene operative Schlagkraft.



Privatkundengeschäft fokussiert Ertragsqualität vor reinem Volumen: Im Privatkundensegment stellt das Management Profitabilität konsequent vor rein volumengetriebenes Wachstum. Nach der Zinsaktion Ende des vergangenen Jahres verzichtet die Bank im aktuellen Marktumfeld bewusst auf unrentable Konditionen und steuert Neukundenaktionen strikt nach ökonomischen Wert. Infolgedessen pendelten sich die Kundeneinlagen im Q3 bei 3,7 Mrd. EUR ein. Bis Ende des Jahres rechnet das Management hier mit einem Einlagenvolumen von rund 4 Mrd. EUR (FY/25 4,3 Mrd. EUR). Für 2026 rechnet die UmweltBank nun auch konservativer mit rund 200 Tsd. Kunden anstelle der ursprünglich angestrebten 210 bis 260 Tsd. Kunden. Die konsequente Kostendisziplin fängt die etwas geringeren Ertragserwartungen auf GuV-Ebene jedoch vollständig auf. Das Augenmerk liegt verstärkt auf profitablen Kernprodukten. So konnte der Bestand an Girokonten seit Jahresbeginn auf über 10.000 mehr als vervierfacht werden, während das Volumen der hauseigenen UmweltBank-Fonds auch dank neuer ETF-Launchs um 24 % YTD auf 361 Mio. EUR zulegte.



Ausblick: Jahres-Guidance untermauert - Strategie-Update als nächster Katalysator: Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt das Management das EBT-Ziel von 12,5 bis 17,5 Mio. EUR und avisiert nach dem kumulierten Neunmonats-EBT von 5,3 Mio. EUR (Q3: 3,1 Mio. EUR) konkret ein Ergebnis am unteren Ende dieser Spanne. Dass diese Zielmarke im Schlussquartal noch erreicht werden kann, stützt sich im Wesentlichen auf mehrere Aspekte. Zum einen rechnet die Bank nun im Jahresverlauf mit einer leicht positiven Auflösung der Risikovorsorge in der Bandbreite von 0 bis 4 Mio. EUR (Vorher: -2,5 bis 2,5 Mio EUR). Zum anderen dürften im Provisions- und Handelsergebnis durch zum Jahresende anstehende Fee-Einnahmen noch spürbare Ertragsimpulse hinzukommen. Flankiert wird diese Entwicklung durch die weiterhin konsequent durchgezogene Kostenbremse. Unser Modell haben wir hinsichtlich der angepassten Risikovorsorge, des Provisions- und Handelsergebnisses und der Neukundenzahlen leicht angepasst. Einen wichtigen strategischen Impuls für die mittelfristige Ertragsperspektive erwarten wir zudem von der angekündigten Kommunikation zur Strategie 2031 am 10. Dezember 2026.



Fazit: Die Neunmonatszahlen belegen, dass die UmweltBank AG operativ auf dem richtigen Weg ist und die eingeleitete Transformation konsequent umsetzt. Beim aktuellen Kurs handelt die Aktie weiterhin mit einem deutlichen Buchwertabschlag (KBV von ca. 0,3), der das operative Erholungspotenzial nicht widerspiegelt. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 8,00 EUR.







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