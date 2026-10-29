Eschenburg (ots) -Die Software Partners Group (SPG) tritt ab sofort unter dem Namen Emerion auf. Mit der neuen Marke gibt sich die Gruppe eine gemeinsame Identität und ein klares Ziel: eine führende Plattform für geschäftskritische Software, Services und KI im Mittelstand der DACH-Region aufzubauen. Der Name Emerion greift dabei den Gedanken der Emergenz auf: Durch das Zusammenspiel unternehmerischer Stärke, spezialisierter Kompetenzen und Technologie entsteht mehr als die Summe der einzelnen Teile.Emerion vereint Unternehmen mit über 330 Mitarbeitenden und rund 10.000 Kunden. Die vier Kompetenzfelder ERP, ECM, HCM & Payroll und Managed IT werden durch KI als übergreifende Technologie ergänzt. Mittelständische Unternehmen erhalten damit Zugang zu Lösungen für ihre zentralen Geschäftsprozesse aus einer Hand - bei gleichbleibender persönlicher Betreuung durch das jeweilige Unternehmen vor Ort.Edgar Ertel, CEO von Emerion: "Der Mittelstand braucht keinen weiteren Anbieter, sondern einen Partner, der seine Prozesse versteht und die wichtigsten Bausteine zusammenbringt. Genau das ist Emerion: eine Plattform, auf der die Spezialisierung und Kundennähe unserer Unternehmen auf gemeinsame Technologie, Talente und Skalierbarkeit treffen.Wir bauen kein Portfolio von Unternehmen, sondern gestalten eine Plattform für die Zukunft des Mittelstands - vom Mittelstand für den Mittelstand."Mehr Möglichkeiten. Gleiche Kundennähe.Für die bestehenden Kunden ändert sich durch den neuen Namen nichts: Ansprechpartner, Verträge und Systeme bleiben unverändert. Neu ist der Zugang zu den Kompetenzen der gesamten Plattform - etwa wenn ein ERP-Kunde Dokumentenmanagement, Payroll oder KI-gestützte Automatisierung ergänzen möchte.Technologiepartner erhalten mit Emerion Zugang zu einer wachsenden Plattform mit breiter Präsenz im DACH-Mittelstand und einer gemeinsamen Basis für die Entwicklung neuer Lösungen. Für Mitarbeitende entstehen Perspektiven über Unternehmens- und Kompetenzgrenzen hinweg.Über EmerionEmerion ist eine Unternehmensgruppe für geschäftskritische Software, Services und KI im Mittelstand der DACH-Region mit den Kompetenzfeldern ERP, ECM, HCM & Payroll und Managed IT. Die Gruppe mit Sitz in Eschenburg ist an 22 Standorten vertreten - vom Mittelstand für den Mittelstand. Mehr unter www.emerion.com.Pressekontakt:Emerion GmbHVolker SchneiderTelefon: +49 1516 4610704volker.schneider@emerion.comOriginal-Content von: Emerion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183820/6380180