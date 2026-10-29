Frankfurt (ots) -Die junge deutsche Sofamarke nydo integriert eine Schlaffunktion in das skulpturale Morandi-Sofa - ohne Abstriche bei Design und Sitzkomfort.Das Sofa "The Morandi Sleep" der Frankfurter Marke nydo wurde beim German Design Award 2027 (https://www.german-design-award.com/galerie/detail/furniture/the-morandi-sleep-by-nydo-2027) als Winner in der Kategorie "Furniture" in der Disziplin "Excellent Product Design" prämiert.Das Besondere an "The Morandi Sleep": Über einen verdeckten Mechanismus lässt sich die Rückenlehne vollständig ausklappen. Aus einer Sitzfläche mit 83 Zentimetern Tiefe entsteht eine 123 Zentimeter tiefe Schlaffläche. Eine separate Matratze oder zusätzliche Teile sind nicht nötig. Das Modell greift die gestalterische Sprache der Morandi-Kollektion auf, die von den Stillleben Giorgio Morandis inspiriert ist: weiche, skulpturale Formen, ausgewogene Proportionen, gedämpfte Farbtöne und dezente Details.Henk Waninge, Gründer und CEO von nydo, erklärt: "Der Wunsch nach einer Schlaffunktion kam direkt von unseren Kundinnen und Kunden. Wir wollten aber nicht einfach eine Funktion ergänzen, sondern ein Sofa entwickeln, das Design und Komfort gleichermaßen vereint. Ich bin sehr stolz auf unser Entwicklungsteam, dem genau das gelungen ist: ein bequemes Schlafsofa, das sich sehen lassen kann."nydo ist im September 2025 in Frankfurt am Main an den Start gegangen. Gründer und CEO Henk Waninge verantwortete zuvor bei Emma - The Sleep Company das Geschäft in den Niederlanden und baute dort das Retail-Geschäft auf. nydo entwickelt individuell konfigurierbare Sofas, inspiriert von italienischem Design und auf Bestellung in Europa handgefertigt.In weniger als einem Jahr hat nydo mehr als 550 Sofas verkauft und 1,5 Millionen Euro Umsatz erzielt. Kundinnen und Kunden bewerten die Marke bei Trusted Shops mit 4,84 von 5 Sternen. Der Net Promoter Score liegt bei über 80. nydo betreibt vier Showrooms in Deutschland und der Schweiz. Am 10. November 2026 eröffnet nydo in Berlin den ersten eigenen Store.Über den Breuninger-Marktplatz bietet nydo als erste Marke Sofas und Sessel an. Damit sind die Produkte auch über einen etablierten Handelspartner erhältlich.Weitere Informationen zur Auszeichnung gibt es hier (http://www.german-design-award.com/galerie/detail/furniture/the-morandi-sleep-by-nydo-2027).Über nydonydo ist eine deutsche Sofamarke, inspiriert von ikonischem italienischem Design. Auf Bestellung in Europa handgefertigt, verbinden nydo-Sofas ausdrucksstarkes Design, hochwertige Materialien, Liebe zum Detail und langlebigen Komfort mit einem verlässlichen und unkomplizierten Premium-Service.Pressekontakt:TEAM LEWISIda Heldt / Patrizia FausterT: +49 (0) 89 17301913E: nydo@teamlewis.comOriginal-Content von: nydo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183825/6380178