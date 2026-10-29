Airbus verzeichnete ein ruhiges Q3. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 2% auf EUR 17,5 Mrd. und lag damit 2,5% unter dem Konsens. Das EBIT Adjusted ging um 9% auf EUR 1,77 Mrd. zurück und entsprach damit den Erwartungen. Die Margen im Segment Commercial Aircraft gaben aufgrund geringerer Volumina, eines schwächeren Mix und der ehemaligen Spirit-Arbeitspakete nach. Defence and Space, über Jahre ein Nachzügler, leistet nun einen spürbaren Beitrag. Das EBIT Adjusted stieg um 19%, der Auftragseingang um 70%. Der Free Cashflow vor Kundenfinanzierung belief sich auf einen Abfluss von EUR 1,27 Mrd., da die Vorräte im Vorfeld des Jahresendspurts um EUR 9,7 Mrd. zunahmen. Die Guidance bleibt unverändert. Allerdings erfordern die angestrebten rund 870 Auslieferungen im Q4 einen Rekordwert von 323 Flugzeugen, und CEO Faury spricht von "870 plus/minus 20". Wir senken unsere Auslieferungsschätzung für GJ26E auf 860 (zuvor: 870). Der mittelfristige Ausblick ist intakt. Das Ziel für 2029 liegt bei einem EBIT Adjusted von EUR 12 bis 13 Mrd., hinzu kommen das Aktienrückkaufprogramm über EUR 5 Mrd. und ein Auftragsbestand von 9.310 Flugzeugen. Eine mögliche Schwäche im Dezember würden wir als Kaufgelegenheit betrachten. Empfehlung: KAUFEN (BUY), Kursziel unverändert bei EUR 227,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





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