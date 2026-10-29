Gold - Rücksetzer bietet attraktives CRV für einen Long-Einstieg!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 3.480,76 open end: Basiswert Gold [12.2026]
50,16 EUR 50,16 EUR -1,77% Basiswertkurs: 4.073,10 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, 28.10. Basispreis 3.480,76 USD Knock-Out-Barriere 3.480,76 USD Hebel 7,25x Abstand zum Basispreis in % 14,54% Abstand zum Knock-Out in % 14,54% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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