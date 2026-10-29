NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach Quartalszahlen des Triebwerksherstellers mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. In beiden Fällen habe MTU die Prognose angehoben, aber trotz des guten Umsatzmixes nicht für das operative Ergebnis (Ebit)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D9PT0
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