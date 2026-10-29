Während Milliarden in den Ausbau künstlicher Intelligenz fließen, bleiben die erhofften Erträge bislang aus. Unter Anlegern wachsen die Zweifel, ob sich diese hohen KI-Investitionen wirklich auszahlen. Die Google-Mutter Alphabet hat im dritten Quartal ihren Umsatz zweistellig gesteigert, enttäuschte aber trotzdem die Erwartungen der Anleger. Der Umsatz kletterte um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, blieb jedoch hinter den Prognosen der Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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