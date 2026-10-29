Schluss mit dem Anstehen an der Kasse: Mediamarkt und Saturn führen in vielen Märkten eine neue Bezahlmöglichkeit ein - und die erinnert an den Apple Store. Kund:innen können dann direkt beim Berater bezahlen. Was Kund:innen im stationären Handel immer noch am meisten nervt, ist das Anstehen an der Kasse. Dass die Warterei zum Problem werden kann, zeigt eine aktuelle Studie des Zahlungsdienstleisters Adyen: 16 Prozent der Deutschen haben innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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