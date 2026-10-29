Zürich (www.anleihencheck.de) - Dr. Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB, kommentiert die gestrige Sitzung der Federal Reserve (Fed).Die US-Notenbank habe gestern keinen unmittelbaren Bedarf für eine zweite Zinsanhebung gesehen. Aus Sicht der Experten von Swisscanto sei das nachvollziehbar: Die Kerninflation bleibe mit 2,6 Prozent moderat (Stand September, publiziert am 14. Oktober 2026) - und solange das der Fall bleibe, bestehe keine Notwendigkeit für einen weiteren Zinsschritt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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