DJ MARKET TALK/Adidas-CEO: Verwendung der 100 Mio EUR im 4Q noch nicht finalisiert

Adidas plant, die 100 Millionen Euro, die im vierten Quartal reinvestiert werden sollen, zum Beispiel für Abschreibungen in Adidas-Geschäfte mit weniger starker Entwicklung, nicht mehr benötigte IT, die durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden soll, sowie in Personalstrukturen zur Vereinfachung der Geschäftsstruktur weltweit und Senkung der Kostenbasis zu stecken. Dies sagte Adidas-CEO Björn Gulden in der Medientelefonkonferenz nach Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Pläne seien jedoch noch nicht konkret, so dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr Details geben könne, so Gulden. Er hat mehrfach betont, dass es im Konzern kein großangelegtes Jobbabbauprogramm gebe, gleichwohl sagte er, Adidas müsse immer noch Komplexität reduzieren und die Infrastruktur verbessern.

Adidas hat angekündigt, angesichts der starken Profitabilitätsentwicklung im dritten Quartal rund 100 Millionen Euro "in Initiativen zu reinvestieren, die künftig einen höheren operativen Leverage ermöglichen und im Einklang mit den bereits kommunizierten mittelfristigen Profitabilitätszielen stehen".

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October 29, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)

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