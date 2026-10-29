Frankfurt am Main (ots) -Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsalltag in Unternehmen. Doch gerade kleine und mittelständische Betriebe stehen vor der Frage, wie sie ihre Mitarbeiter für den Einsatz neuer Technologien qualifizieren können, ohne ihr Weiterbildungsbudget übermäßig zu belasten. Staatliche Förderprogramme bieten dafür interessante Möglichkeiten. Warum die Qualität einer Weiterbildung trotzdem wichtiger ist als die Höhe der Förderung und wie Agile Heroes Unternehmen künftig dabei unterstützen möchte, erfahren Sie hier.Wer seine Mitarbeiter für den Einsatz künstlicher Intelligenz qualifizieren möchte, muss zunächst eine wichtige Frage klären: Wie lässt sich eine hochwertige Weiterbildung finanzieren, ohne das Unternehmen durch hohe Kosten und längere Ausfallzeiten übermäßig zu belasten? Gerade kleine und mittelständische Betriebe stehen dabei vor einer Herausforderung. Einerseits benötigen ihre Beschäftigten neue Kompetenzen, um KI sinnvoll in bestehende Arbeitsabläufe einzubinden. Andererseits sind die finanziellen und personellen Spielräume häufig begrenzt. Entsprechend verlockend erscheinen Weiterbildungsangebote, die mit einer vollständigen Übernahme der Lehrgangskosten oder hohen Zuschüssen zum Arbeitsentgelt werben. Doch die Höhe der Förderung allein sagt noch nichts über die Qualität einer Weiterbildung aus. "Wenn Mitarbeiter für eine Weiterbildung längere Zeit im Tagesgeschäft fehlen und anschließend trotzdem nicht in der Lage sind, künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen, hat das Unternehmen wenig gewonnen. Im schlimmsten Fall wurde wertvolle Arbeitszeit investiert, ohne dass sich daraus ein konkreter Nutzen für den Betrieb ergibt", warnt Lars Rayher, Geschäftsführer von Agile Heroes."Umso wichtiger ist es, bei einer KI-Weiterbildung auf erfahrene Trainer, praxisnahe Inhalte und den direkten Austausch zu achten. Nur so können Mitarbeiter das Gelernte später auch sinnvoll im Unternehmen einsetzen", so Lars Rayher weiter. Diese Erfahrung bringt er auch in seine Arbeit bei Agile Heroes ein. Das Unternehmen ist seit rund zehn Jahren im B2B-Trainings- und Beratungsumfeld tätig und hat bereits Seminare und Weiterbildungen für Kunden wie Tesla, Bosch und Amazon sowie zahlreiche mittelständische Betriebe durchgeführt. Die Trainer sind zugleich als KI-Berater oder Organisationsentwickler tätig und lassen ihre Erfahrungen aus der praktischen Zusammenarbeit mit Unternehmen in die Schulungen einfließen. Künftig möchte Agile Heroes seine bereits etablierten KI-Weiterbildungen auch für Unternehmen anbieten, die dafür eine staatliche Förderung in Anspruch nehmen können.Qualifizierungschancengesetz: So profitieren Unternehmen von der FörderungFür Unternehmen, die ihre Beschäftigten im Bereich künstliche Intelligenz weiterqualifizieren möchten, kommen unter bestimmten Voraussetzungen Fördermöglichkeiten über die Agentur für Arbeit infrage. Grundlage sind die gesetzlichen Regelungen zur Beschäftigtenqualifizierung, die unter anderem durch das Qualifizierungschancengesetz erweitert wurden. Abhängig von der Unternehmensgröße und den individuellen Voraussetzungen können die Lehrgangskosten teilweise oder vollständig übernommen werden. In bestimmten Fällen ist eine Förderung von bis zu 100 Prozent möglich. Darüber hinaus können Arbeitgeber Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, um die Kosten während der Weiterbildung abzufedern. Für die hier angesprochene Zielgruppe können diese unter entsprechenden Voraussetzungen bis zu 75 Prozent betragen.Gerade für kleinere und mittelständische Betriebe können solche Zuschüsse einen erheblichen Unterschied machen. Allerdings besteht nicht für jedes Unternehmen automatisch ein Anspruch auf die genannten Höchstbeträge. Entscheidend sind unter anderem die Größe des Betriebs, die Voraussetzungen der teilnehmenden Beschäftigten und die Zulassung der jeweiligen Weiterbildungsmaßnahme. Ob und in welcher Höhe eine Förderung bewilligt wird, entscheidet die zuständige Agentur für Arbeit. Unternehmen sollten deshalb nicht allein anhand einer beworbenen Förderquote entscheiden, sondern zunächst klären, welche Möglichkeiten in ihrem konkreten Fall bestehen und ob die angebotene Qualifizierung fachlich zu ihren Anforderungen passt.Live-Training statt Videokurse: Warum die Qualität der Ausbildung entscheidend istOb eine KI-Weiterbildung ihren Zweck erfüllt, zeigt sich spätestens dann, wenn die Teilnehmer das Gelernte in ihrem Unternehmen anwenden sollen. Dafür reicht es häufig nicht aus, die Funktionen einzelner Programme kennenzulernen oder vorproduzierte Lernvideos durchzuarbeiten. Gerade weil sich die technischen Möglichkeiten laufend weiterentwickeln, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Beschäftigten auf unterschiedliche und sich verändernde Einsatzmöglichkeiten vorzubereiten. "Dazu braucht es mehr als eine Sammlung von Tipps und Anleitungen. Entscheidend ist, dass Mitarbeiter verstehen, wie sie das Gelernte auf ihre eigenen Aufgaben übertragen können. Genau dafür ist der direkte Austausch mit erfahrenen Trainern wichtig", erklärt Lars Rayher.Agile Heroes setzt deshalb auf Live-Trainings mit erfahrenen Praktikern. Die Trainer arbeiten selbst als KI-Berater oder Organisationsentwickler und beschäftigen sich regelmäßig mit der Einführung neuer Technologien in Unternehmen. Dadurch können sie Fragen der Teilnehmer aufgreifen, praktische Beispiele aus ihrer Beratungstätigkeit einbringen und gemeinsam mit den Beschäftigten konkrete Einsatzmöglichkeiten für deren Arbeitsalltag erarbeiten. Ergänzend ist für die Weiterbildung ein entsprechender IHK-Abschluss vorgesehen.Von der Teilnehmerauswahl bis zum Förderantrag: Wie Agile Heroes Unternehmen begleitetNeben der Qualität der Schulung spielt auch die Auswahl der Teilnehmer eine wichtige Rolle. Schließlich bringen Beschäftigte unterschiedliche Vorkenntnisse mit und übernehmen im Unternehmen ganz verschiedene Aufgaben. Während beispielsweise ein Mitarbeiter im Vertrieb künstliche Intelligenz für die Kundenkommunikation nutzen möchte, stehen in der Verwaltung oder im Projektmanagement andere Einsatzmöglichkeiten im Vordergrund. Werden diese Unterschiede bei der Auswahl einer Weiterbildung nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr, dass Teilnehmer fachlich überfordert sind oder die vermittelten Inhalte später kaum in ihrem Arbeitsalltag einsetzen können.Die Experten von Agile Heroes prüfen deshalb bereits im Vorfeld, ob die Weiterbildung zu den vorhandenen Kenntnissen und beruflichen Anforderungen der Interessenten passt. Gleichzeitig achten sie darauf, dass die Teilnehmer einer Lerngruppe über vergleichbare fachliche Grundlagen verfügen, damit die Trainer auf einem angemessenen Niveau arbeiten können. Auch die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine staatliche Förderung werden bei dieser ersten Prüfung berücksichtigt.Sind die fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen geklärt, unterstützt Agile Heroes Unternehmen auch bei der Vorbereitung des Förderantrags. Gerade kleinere Betriebe verfügen häufig nicht über die personellen Kapazitäten, um sich intensiv mit den Anforderungen der Agentur für Arbeit auseinanderzusetzen. Deshalb ist nach der Vorqualifizierung ein weiteres Gespräch mit dem Geschäftsführer oder der zuständigen Person vorgesehen. Dabei werden die Fördermöglichkeiten erläutert, erforderliche Unterlagen vorbereitet und die nächsten Schritte für die Antragstellung besprochen. Anschließend soll Agile Heroes die Verantwortlichen durch den weiteren digitalen Antragsprozess begleiten. Ob und in welcher Höhe eine Förderung bewilligt wird, entscheidet jedoch ausschließlich die zuständige Agentur für Arbeit.Agile Heroes: Wie Unternehmen Weiterbildung und Förderung sinnvoll verbinden könnenMit dem geplanten Förderangebot möchte Agile Heroes künftig noch mehr Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Mitarbeiter gezielt für den Einsatz künstlicher Intelligenz zu qualifizieren. Durch die staatliche Unterstützung können dabei sowohl die Weiterbildungskosten als auch die finanziellen Belastungen während der Schulungszeit deutlich reduziert werden. Sobald die dafür erforderliche Zertifizierung abgeschlossen ist, sollen Unternehmen unter den jeweiligen Fördervoraussetzungen Zugang zu den bereits etablierten KI-Weiterbildungen von Agile Heroes erhalten. Die Bewilligung der Förderung erfolgt dabei durch die zuständige Agentur für Arbeit.Für Lars Rayher liegt darin vor allem eine Chance, die Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter stärker voranzutreiben. "Unser Ziel ist es, dass künftig noch mehr Unternehmen Zugang zu professionellen KI-Weiterbildungen erhalten, ohne dafür ihr Weiterbildungsbudget übermäßig belasten zu müssen. Die staatliche Förderung kann dabei den entscheidenden finanziellen Spielraum schaffen, um gezielt in die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter zu investieren", fasst Lars Rayher zusammen.Sie möchten Ihre Mitarbeiter im Bereich künstliche Intelligenz weiterqualifizieren und sich über staatliche Fördermöglichkeiten informieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Lars Rayher von der Agile Heroes GmbH (https://www.agile-heroes.com/de/) und erfahren Sie, welche Weiterbildung zu Ihrem Unternehmen passt und welche Fördermöglichkeiten künftig für Sie infrage kommen.Pressekontakt:Agile HeroesE-Mail: kontakt@agile-heroes.deWeb: https://www.agile-heroes.com/de/Original-Content von: Agile Heroes GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183023/6380196