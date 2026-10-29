Microsoft & Alphabet | Fortinet: 25% Crash | T-Mobile: Beruhigung | VW: Aktie trotzt den Zahlen
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|Alphabet verbrennt 9 Mrd. Dollar - Microsoft verdient trotz KI-Ausgaben
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|Alphabet: 9 Milliarden Dollar Cash-Burn belasten Neocloud-Aktien
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|Milliarden für KI, enttäuschende Umsätze: Alphabet gerät unter Druck
|Während Milliarden in den Ausbau künstlicher Intelligenz fließen, bleiben die erhofften Erträge bislang aus. Unter Anlegern wachsen die Zweifel, ob sich diese hohen KI-Investitionen wirklich auszahlen....
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|AKTIEN IM FOKUS: Microsoft top, Alphabet flop - KI-Investitionen im Fokus
| NEW YORK (dpa-AFX) - In gegensätzliche Richtungen dürften am Donnerstag die Kurse der beiden US-Technologiegiganten Microsoft und Alphabet laufen. Beide hatten am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen...
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|Heißer Eishockey-Herbst live & kostenlos bei MagentaSport & MagentaTV ab 05.11.: Rankel gibt Bundestrainer-Premiere beim Deutschland Cup, WM in Dänemark als Jahres-Highlight für deutsches Frauen-Team
|München (ots) - Spannende Standortbestimmung für das deutsche Eishockey mit über 50 Live-Stunden. Mit dem Deutschland Cup startet die Männer-Nationalmannschaft ab 05. November unter dem neuen Bundestrainer...
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|Fortinet: Guggenheim bekräftigt Einstufung "Neutral" nach Quartalszahlen
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|Windows-Update-Vorschau bringt "~\" für alle und viele Verbesserungen
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|Neue Tarife zahlen sich aus: T-Mobile US: 27 % mehr Gewinn und eine klare Ansage an SpaceX
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|T-Mobile US CEO quashes SpaceX MVNO talk
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|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Futures Trade Mixed After Fed Keeps Rates Unchanged - MSFT, GOOG, TMUS in Focus
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|Wegen Porsche und China: Volkswagen meldet 5,82 Milliarden Euro Verlust
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|Fahrzeug-Recycling bei VW: Demontagelinie in Zwickau eröffnet
|Volkswagen hat seine Demontagelinie im Werk Zwickau eröffnet. Ab 2027 sollen in der neuen Anlage rund 4.100 Fahrzeuge zerlegt und recycelt werden. Im gesamten Geschäftsbereich "Kreislaufwirtschaft"...
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|Volkswagen posts US$6.5B quarterly loss as China slump, Porsche writedown weigh on bottom line
|11:42
|Volkswagen Q3 2026 slides: €8.7B charges mask stable operations
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