München/Wien (ots) -Was gibt es gerade in meiner Nähe im Angebot? Und lohnt sich der Preis wirklich? Mit "Frag den Guru" erhalten Nutzer:innen der marktguru-App in Deutschland und Österreich ab sofort noch mehr Unterstützung bei der Einkaufsplanung. Der neue KI-Chatbot des Smart-Shopping- und Marktdaten-Spezialisten marktguru zeigt passende Angebote, macht Rezeptvorschläge und gibt Tipps, wie sich der Einkauf günstiger planen lässt.Vom Kühlschrankfoto zum passenden AngebotDie Nutzung von "Frag den Guru" ist einfach: Ein Klick auf das blaue Icon mit dem marktguru rechts unten in der marktguru-App genügt und der Chatbot öffnet sich. Die Anfrage kann entweder direkt eingetippt oder eingesprochen werden. Auch ein Foto vom Inhalt des Kühlschranks oder von der handgeschriebenen Einkaufsliste kann hochgeladen werden und Startpunkt für die Konversation sein. Auf dieser Grundlage sucht "Frag den Guru" passende Angebote heraus und verlinkt direkt zum jeweiligen Produkt oder in den Prospekt. Wer nach Kochinspiration sucht, erhält Vorschläge aus der Rezeptsammlung in der marktguru-App. Fehlt noch etwas für ein Rezept, werden aktuelle Angebote für diese Zutaten angezeigt. Zusätzlich informiert er über laufende Cashback-Aktionen. Die Vorschläge richten sich nach der in der App hinterlegten Postleitzahl und berücksichtigen so die nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten der Nutzer:innen.Einkaufspreise aus der marktguru-Community als DatenbasisDer KI-Chatbot vergleicht aktuelle Angebote mit den Preisen aus der Community: Jeden Monat werden rund 500.000 Kassenbons aus Deutschland und 120.000 aus Österreich über die marktguru-App hochgeladen. Damit fließen nicht nur Angebotspreise, sondern auch tatsächlich bezahlte Preise in die Einkaufsorientierung ein. So können Nutzer:innen besser einschätzen, ob sich ein Angebot wirklich lohnt, und erhalten passende Einkaufstipps."Unsere App zeigt Konsument:innen, welche Angebote es in ihrer Nähe gibt und wo sie sparen können. Das neue Feature baut darauf auf. Im Mittelpunkt steht der praktische Nutzen: KI soll die Einkaufsplanung spürbar erleichtern", sagt Patrick Dainese, Gründer und Geschäftsführer von marktguru.Und wenn es einmal nicht ums Einkaufen geht? Der KI-Chatbot hilft auch bei Fragen zur App. Zum Beispiel, wenn Nutzer:innen wissen möchten, wo sie eine Funktion finden oder welche Gültigkeit und Einlösebedingungen für eine Cashback-Aktion gelten. Lässt sich ein Anliegen nicht per Chat lösen, können Nutzer:innen direkt aus dem Chat ein Ticket erstellen und persönliche Hilfe vom Support-Team erhalten."Frag den Guru" ist in der aktuellen Version der kostenlosen marktguru-App für Android und iOS enthalten.Über marktgurumarktguru betreibt die gleichnamige, vielfach prämierte Smart-Shopping-App, die zu den meistgenutzten Verbraucher-Services im deutschsprachigen Raum zählt. Millionen Nutzer:innen in Deutschland und Österreich planen damit jeden Monat ihren Einkauf, mit aktuellen Prospekten und Angeboten aus allen Bereichen des täglichen Bedarfs, standortbezogenen Services und einem eigenen Cashback-System. Das Technologieunternehmen wurde 2011 in Wien gegründet, ist seit 2016 auch in Deutschland aktiv und hat seinen Sitz in München und Wien. Rund 150 Mitarbeitende entwickeln die Plattform auf Basis eigener Software weiter. marktguru ist in Deutschland in das Vermarktungsportfolio der Seven.One Media GmbH und in Österreich in das der ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH integriert.Pressekontakt:Roxane BrießmannCommunications Managermarktguru Deutschland GmbHroxane@marktguru.deOriginal-Content von: marktguru Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180023/6380220