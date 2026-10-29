ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erhöhte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen für den Industrie-Recycler. Grundlage hierfür sei die voraussichtliche Steuerrückzahlung aus den USA, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU1704650164
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