Redcare Pharmacy hat ein solides drittes Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg um 18%, das bereinigte EBITDA legte um 68% zu, wodurch sich die Marge auf 3,4% verbesserte. Das Wachstum im deutschen Rx-Geschäft blieb trotz zunehmenden Bonuswettbewerbs robust, während besserer operativer Hebel, im wesentlichen durch höhere Marketingeffizienz, die Marge stützten. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026, wobei die untere Bandbreite der Zielspannen gut abgesichert erscheint. Der Q4-Start im Oktober spiegelt eine vom Management erwartete Normalisierung des Rx-Wachstums vor dem Hintergrund anspruchsvollerer Vergleichszahlen wider, während das Non-Rx-Geschäft unter einer verspäteten Erkältungssaison zögerlich anläuft. Die sich verbessernde Margenentwicklung stärkt unseren Case, auch wenn das Management sich die Flexibilität bewahrt, weiter in Wachstum und Marktführerschaft zu reinvestieren. Wir bekräftigen unser BUY-Votum und behalten unser Kursziel von 95,00 EUR bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv
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