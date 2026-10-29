Es war ein rabenschwarzer Tag für Forinet-Aktionäre. Die Fortinet-Aktie krachte am gestrigen Mittwoch um -31% in die Tiefe, wodurch sich alle Kurssteigerungen seit Ende Mai mit einem Schlag in Luft auflösten. Was steckt hinter dem Crash des Cybersecurity-Unternehmens und ist er denn eine tolle Kaufgelegenheit? Starke Wachstumsdynamik Auslöser des gestrigen Kurskollaps der Fortinet-Aktie war die Vorlage der Quartalszahlen. Diese fielen zwar sehr gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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