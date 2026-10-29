Bei der Fortinet-Aktie ist am Mittwochabend ein großer Teil des Jahresgewinns verloren gegangen. Der Netzwerksicherheitsanbieter hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Trotzdem fiel die Aktie bei Lang & Schwarz bis 22:35 Uhr auf 117,08 €, ein Tagesminus von -30,1%. Im Sog verloren auch Palo Alto Networks, CrowdStrike und Zscaler nachbörslich zwischen 6% und 7%. Damit stellt sich die Frage: Warum bestraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de