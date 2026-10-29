Samsung erweitert seine Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe um KI-Algorithmen. Künftig sollen Galaxy Ring und Watch drei Schweregrade der nächtlichen Atemaussetzer erkennen. Die KI-Funktion kommt auch auf ältere Smartwatches -Â zumindest einige. Allein in Deutschland sollen laut AOK etwa drei Prozent der Frauen und fünf Prozent der Männer an sogenannter obstruktiver Schlafapnoe leiden. Die nächtlichen Atemaussetzer sorgen für Müdigkeit und Konzentrationsstörungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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