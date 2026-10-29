Amsterdam, Niederlande (ots) -Erweiterte Möglichkeiten für Intraday- und Optionshandel, kombiniert mit niedrigeren Kommissionen für Optionen und Aktien in den Niederlanden und im Europäischen WirtschaftsraumTradeStation Europe B.V. ("TradeStation Europe"), die kürzlich lizenzierte europäische Brokerage-Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. ("TradeStation"), hat heute eine Reihe von Produktneuerungen angekündigt, darunter den Handel mit Optionen außerhalb der regulären Handelszeiten (Extended-Hours-Trading), niedrigere Preise für den Options- und Aktienhandel, neue Optionsspreads auf Einzelaktien sowie erweiterte Intraday-Handelsmöglichkeiten. Damit baut das Unternehmen sein Angebot für Privatanleger und institutionelle Trader in den Niederlanden und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) weiter aus.Der Optionshandel außerhalb der regulären Handelszeiten ist ab sofort verfügbar. Kunden können zugelassene Aktienoptionen in einer vorbörslichen Sitzung von 7:30 bis 9:25 Uhr ET sowie in einer erweiterten Nachbörsensitzung von 16:00 bis 16:15 Uhr ET handeln.Die Einführung folgt auf die Ausweitung der Handelszeiten für Optionen auf 24 Einzelaktien und fünf ETFs (https://ir.cboe.com/news/news-details/2026/Cboe-Launches-Extended-Trading-Sessions-for-Select-Single-Stock-and-ETF-Options/default.aspx) durch Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE), die den Zugang zu einigen der meistgehandelten und liquidesten Einzelaktienoptionen außerhalb der regulären US-Handelssitzung ausweitet.Die Neuerung erweitert den Zugang über die traditionellen Marktzeiten hinaus und gibt aktiven Tradern mehr Freiheit, auf vorbörsliche Unternehmensergebnisse, die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, geopolitische Entwicklungen über Nacht und andere Ereignisse zu reagieren, die die Marktstimmung vor und nach der regulären Handelssitzung beeinflussen können. Die zusätzlichen Handelsfenster bieten Kunden zudem mehr Möglichkeiten, Risiken zu steuern, Positionen abzusichern und ihre Strategien an veränderte Marktbedingungen anzupassen.Das Update umfasst außerdem:Optionsspreads auf Einzelaktien - Kunden in Europa können nun zusätzlich zum bestehenden Zugang zu Single-Leg-Optionen auch Multi-Leg-Optionsspread-Strategien auf einzelne Aktien aufbauenErweiterter Intraday-Zugang - aktive Trader verfügen über erweiterte Intraday-Handelsmöglichkeiten bei Aktien, Optionen und Futures sowie über reduzierte Intraday-Margin-Anforderungen* für FuturesNiedrigere Optionskommissionen** - Optionen kosten jetzt 0,60 US-Dollar pro KontraktNiedrigere Aktienkommissionen - der Aktienhandel kostet jetzt 0,005 US-Dollar pro Aktie"Diese Updates setzen eine Reihe von Produktverbesserungen fort, seit TradeStation Europe im Juni 2026 als vollständig lizenzierte MiFID-Wertpapierfirma unter Aufsicht der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten, AFM) den Betrieb aufgenommen hat", sagt Peter Comstock, President von TradeStation Europe. "Wir haben schnell gehandelt, um unseren Kunden den Optionshandel außerhalb der regulären Handelszeiten anzubieten, sobald die Cboe ihn verfügbar gemacht hat. Trader in Europa verdienen den umfassendsten Zugang zu den US-Märkten, und unsere Kunden haben jetzt mehr Flexibilität, um zu reagieren, Risiken zu steuern und früher am Tag zu handeln. Das entspricht der Mission von TradeStation Europe, das ideale Tor zu den US-Börsen für europäische Institutionen und erfahrene Trader zu sein."TradeStation Europe bietet Zugang zu den US-Märkten für Aktien, Optionen, Futures und Futures-Optionen, unterstützt durch lokale Support-, Compliance- und mehrsprachige Teams. Weitere Informationen zu TradeStation Europe und zur Kontoeröffnung unter tradestation.eu.###*Der Handel mit Futures ist nicht für alle Anleger geeignet. Beachten Sie die Risikohinweise zu Futures in der Futures-Kundenvereinbarung (Futures Customer Agreement) unter TradeStation.eu/important-information/ (https://tradestation.eu/important-information/). Der Handel auf Margin ist mit Risiken verbunden, und es ist wichtig, dass Sie diese Risiken vollständig verstehen, bevor Sie auf Margin handeln. Die Margin-Risikoerklärung (Margin Disclosure Statement) beschreibt viele dieser Risiken, unter anderem: Sie können mehr Geld verlieren, als Sie auf Ihr Margin-Konto eingezahlt haben; Ihr Broker kann den Verkauf von Wertpapieren in Ihrem Konto erzwingen; Ihr Broker kann Ihre Wertpapiere verkaufen, ohne Sie zu kontaktieren; und Sie haben keinen Anspruch auf eine Fristverlängerung bei einem Margin Call. Lesen Sie die Margin-Risikoerklärung unter TradeStation.eu/MarginDisclosure/ (https://tradestation.eu/MarginDisclosure/).**Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger geeignet. Ihr Antrag auf Freischaltung des Optionshandels für Ihr Konto bei TradeStation Europe wird unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, einschließlich Ihrer Handelserfahrung, geprüft und genehmigt - oder abgelehnt. Beachten Sie die Risikohinweise zu Optionen in der Aktien-Kundenvereinbarung (Equities Customer Agreement) unter TradeStation.eu/important-information/ (https://tradestation.eu/important-information/). Es können Gebühren und Entgelte anfallen. Unter TradeStation.eu/Pricing (https://tradestation.eu/pricing/) finden Sie alle Details zu den Kosten und Gebühren für den Options- und Aktienhandel.Vergangene Wertentwicklungen, ob tatsächlich erzielt oder durch historische Tests von Strategien ermittelt, sind keine Garantie für künftige Ergebnisse oder Erfolge. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust in Höhe Ihrer gesamten Anlage oder darüber hinaus erleiden, unabhängig davon, welche Anlageklasse Sie handeln (Aktien, Optionen oder Futures). Daher sollten Sie kein Geld investieren oder riskieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Online-Trading ist nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Handel mit einer Anlageklasse müssen Kunden die entsprechenden Risikohinweise in den Kundenvereinbarungen unter TradeStation.eu/important-information/ (https://tradestation.eu/important-information/) lesen. Der Systemzugang sowie die Orderaufgabe und -ausführung können sich aufgrund von Marktvolatilität und Handelsvolumen, Kursverzögerungen, System- und Softwarefehlern, Internetverkehr, Ausfällen und anderen Faktoren verzögern oder fehlschlagen.Über TradeStation Group, Inc.Die 1982 gegründeten Unternehmen der TradeStation Group bieten Fintech-Tools auf institutionellem Niveau und kontobezogene Dienstleistungen - und sind der Ort, an dem Trader ihr Zuhause finden. TradeStation Group, Inc. ist die Muttergesellschaft mehrerer Tochtergesellschaften, darunter TradeStation Securities, Inc., TradeStation Europe B.V. und TradeStation Technologies, Inc. Die Unternehmen der TradeStation Group wollen Privatanlegern und institutionellen Kunden, die ein individuell anpassbares Trading-Ökosystem zur Umsetzung ihrer Strategien benötigen, das ultimative Handelserlebnis bieten. TradeStation Technologies stellt preisgekrönte** Handels- und Analyseplattformen über die verbundenen Unternehmen TradeStation Securities, Inc. und TradeStation Europe B.V. bereit, die Online-Brokerage-Dienstleistungen für Aktien, Optionen, Futures und Futures-Optionen anbieten. Diese fortschrittlichen Trading-Tools sind auf Desktop, Web und Mobilgeräten sowie über API-Technologien verfügbar, die einen nahtlosen Zugang zu den Brokerage-Dienstleistungen über Drittanbieter-Plattformen ermöglichen. Von Tradern für Trader entwickelt, richten sich die Angebote auf institutionellem Niveau der TradeStation- Unternehmensgruppe an alle, die zum Traden geboren sind. Erfahren Sie mehr über die Unternehmen der TradeStation Group (https://cdn.tradestation.com/uploads/TradeStation-Group-Inc-Companies.pdf).**Unter TradeStation.eu/awards/ (https://tradestation.eu/awards/) erfahren Sie mehr.Über TradeStation Europe B.V.TradeStation Europe B.V. (TradeStation Europe) ist die europäische Brokerage-Sparte der TradeStation Group, Inc. Von ihrem Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, betreut TradeStation Europe institutionelle Kunden und Privatanleger im Europäischen Wirtschaftsraum und bietet direkten Zugang zu den US-Märkten. TradeStation Europe ist eine lizenzierte MiFID-Wertpapierfirma, eingetragen bei der niederländischen Handelskammer (Nr. 89426657) und reguliert durch die niederländische Finanzmarktaufsicht, wobei Ausführung, Clearing und Verwahrung über TradeStation Securities, Inc. (Mitglied von NYSE, FINRA, SIPC, NSCC, DTC, OCC, NFA & CME) erfolgen, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission als Broker-Dealer und bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission als Futures Commission Merchant registriert sowie Mitglied der wichtigsten Aktien- und Terminbörsen in den USA ist. Von Tradern für Trader entwickelt, bietet TradeStation Tools auf institutionellem Niveau und Concierge-Services für alle, die zum Traden geboren sind. Erfahren Sie mehr über TradeStation Europe (https://tradestation.eu/).Pressekontakt:Kai Klümper+49 (0) 211 17520 850TradeStation@cognitomedia.comCognito MediaOriginal-Content von: TradeStation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133996/6380237