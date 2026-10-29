Reutlingen (ots) -Mit einem gemeinsamen Frühstück verabschiedeten sich die ehemaligen Beschäftigten von Stoll, die seit dem 1. November 2025 in der Transfergesellschaft waren, und das MYPEGASUS-Team voneinander. Ein großer Teil der ehemaligen Beschäftigten hat bereits neue berufliche Perspektiven gefunden.Schwäbische Ingenieurskunst machte das Reutlinger Unternehmen Stoll einst zum Weltmarktführer für Strickmaschinen. Doch die Billig-Textilindustrie aus Fernost brachte zunächst viele Kunden des Maschinenbauers in Bedrängnis und anschließend auch Stoll selbst. Am 31. Oktober 2025 stellte das Unternehmen nach über 152 Jahren den Geschäftsbetrieb ein. Für die 250 Beschäftigten war dies ein harter Schlag, ebenso für die gesamte Region.186 von insgesamt 228 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wechselten vor einem Jahr in die Transfergesellschaft von MYPEGASUS. Das gesamte Projekt läuft noch bis März 2028. Für die MYPEGASUS-Projektleiterin Michaela Uhrig und ihr Transferberaterteam war dies ein besonderer Fall: Der Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen sowie die starke Identifikation mit dem Unternehmen Stoll waren außergewöhnlich. Daraus entstand auch die Idee, die Transfergesellschaft mit einer gemeinsamen Verabschiedung bei einem Frühstück abzuschließen.Stoll-Betriebsratschef Frank Wittel gab dabei einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand auf dem Betriebsgelände. Das chinesische Unternehmen Ningbo Cixing Co., Ltd. (Ningbo) hat die Marke, Lagerbestände, technologische Assets (wie Patente und Software) sowie Teilbereiche des Stoll-Standorts in Reutlingen gekauft und plant Geschäftstätigkeiten im Industriegebiet Reutlingen-West. Frank Wittel wünschte allen Kolleginnen und Kollegen im würdigen Rahmen alles Gute für die Zukunft.Michaela Uhrig zieht eine positive Bilanz: Trotz einer konjunkturellen Delle sei die Transfergesellschaft erstaunlich erfolgreich verlaufen. Die vergleichsweise hohen Ausgangsgehälter bei Stoll und die in der Regel langen Betriebszugehörigkeiten seien Herausforderungen gewesen. Trotzdem sei die Transfergesellschaft sehr positiv verlaufen, und die Versorgungsquote liege in einem vernünftigen Rahmen. Besonders hervorzuheben ist hier auch die Kooperation mit der Agentur für Arbeit in Reutlingen und die - von den Teilnehmenden als besonders positiv bewerteten - "Live Arbeitsmarktdrehscheiben", die in regelmäßigen Abständen stattfinden.Stimmen aus der TransfergesellschaftRalf Maier, Softwareentwickler, war 31 Jahre bei Stoll tätig. Er blickt positiv auf die Zeit in der Transfergesellschaft zurück und nutzte sie für Weiterbildungen, die sein Profil schärfen. Auch mit seinem Coach Armin Zeyfang ist er sehr zufrieden.Tilo Wornath stand kurz vor seinem 40-jährigen Betriebsjubiläum, als die Schließung kam. Mit dem Arbeitsmarktinstrument Transfergesellschaft konnte er wichtige Monate überbrücken. Er ist dafür sehr dankbar und möchte über die weitere Entwicklung von MYPEGASUS auf dem Laufenden gehalten werden.Markus Molnar war 43 Jahre lang mit Stolz und Leidenschaft als Maschinenbediener in verschiedenen Abteilungen an unterschiedlichen CNC-Maschinen bei Stoll tätig. Über eine CNC-Weiterbildung in der MYPEGASUS Akademie konnte er sein Wissen vertiefen. Eine erfolgreiche Arbeitsaufnahme steht kurz bevor. Sein Coach Lothar Haverkamp war für ihn eine wichtige Stütze.Alle drei Teilnehmenden betonen, dass sie mit MYPEGASUS und ihrem Transferberater sehr zufrieden waren. Bewerbertraining, Weiterbildungen und Coaching hätten ihnen eine wichtige Brücke in eine neue Perspektive gebaut.Auch Daniela Hauke kam zur Verabschiedung vorbei. Nach über 20 Jahren bei Stoll arbeitet sie seit Anfang 2026 im Sekretariat von MYPEGASUS, worüber wir sehr glücklich sind, weil wir eine engagierte und positive Kollegin gewinnen konnten. Auch solche Geschichten schreibt das Leben.Seitens MYPEGASUS wünschen wir allen ehemaligen Beschäftigten dieses traditionsreichen Reutlinger Unternehmens privat wie beruflich alles erdenklich Gute.Über MYPEGASUSMYPEGASUS ist ein führender deutscher Personaldienstleister und Anbieter für Transformation, Transferlösungen, Qualifizierung und Outplacement. Das Unternehmen unterstützt seit über 30 Jahren Betriebe im strukturellen Wandel und Beschäftigte mit einem bundesweiten Standortnetzwerk. Das Leitmotiv lautet: Wir geben Perspektiven.Pressekontakt:Dusan VesenjakMail:dusan.vesenjak@mypegasus.deTel:07121-347516www.mypegasus.deOriginal-Content von: MYPEGASUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127977/6380234