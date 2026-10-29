ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe nach dem Prognose-Update im September nicht mehr überrascht, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012044747
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