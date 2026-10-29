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WKN: 896360 | ISIN: US7960508882 | Ticker-Symbol: SSU
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29.10.26 | 13:01
3.860,00 Euro
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Branche
Elektrotechnologie
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SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A Chart 1 Jahr
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA21,470-4,79 %
ING GROEP NV28,720-2,71 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC1,181-5,22 %
RENAULT SA28,150+6,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A3.860,00-3,26 %
SHELL PLC48,945+3,37 %
SOCIETE GENERALE SA62,69+1,31 %
STMICROELECTRONICS NV43,200-0,48 %
TOTALENERGIES SE85,31+2,47 %
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