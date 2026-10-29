Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group stärkt Wachstumsbasis durch neue Servicegesellschaften, zentralen Einkauf, weitere Akquisitionen - Bestätigung der Prognose Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, setzt ihre strategische Weiterentwicklung mit einem klaren Fokus auf organisches Wachstum, operative Effizienz und gezielte Akquisitionen fort. Wesentliche Maßnahmen sind die gesellschaftsrechtliche Neuaufstellung der bisherigen Shared-Service-Aktivitäten, die Umsetzung einer zentralen Wareneinkaufsgesellschaft sowie die weitere Optimierung und Erweiterung des Beteiligungsportfolios. Mit diesen Maßnahmen verfolgt TPG das Ziel, zusätzliche Umsatz- und Ertragspotenziale zu erschließen, gruppenweite Synergien konsequenter zu nutzen und die langfristige Profitabilität weiter zu stärken.Eigenständige Servicegesellschaften erschließen zusätzliche externe Wachstumspotenziale The Platform Group hat die bislang innerhalb der The Platform Group GmbH & Co. KG, Wiesbaden, gebündelten Shared-Service-Aktivitäten gesellschaftsrechtlich neu strukturiert und in eigenständige Gesellschaften überführt. Die Gesellschaften treten mit eigenen Markenauftritten am Markt auf und sollen das bereits bestehende Geschäft mit externen Kunden gezielt ausbauen. Ziel ist es, den Umsatzanteil von externen Kunden in den kommenden zwei Jahren auf über 50% auszuweiten. Die Neuaufstellung umfasst fünf spezialisierte Dienstleistungsgesellschaften: - DIALOGistic: Human Resources, Payroll und Buchhaltung - Scale More: Marketing und digitale Wachstumsstrategien - Digital Experience Leaders: IT-Dienstleistungen und digitale Transformation - Marketplace ...

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