adidas liefert erneut ab und beruhigt damit die Anleger. Der Sportartikelhersteller hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und seine erst vor wenigen Tagen angehobene Jahresprognose bestätigt. Gleichzeitig baut der DAX-Konzern seine Position gegenüber dem angeschlagenen US-Rivalen Nike weiter aus.Rekordgewinn treibt Aktie Das operative Ergebnis stieg im dritten Quartal um 37 Prozent auf rund 1,0 Milliarden Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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