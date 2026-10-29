Paukenschlag bei der Europäischen Zentralbank (EZB): Präsidentin Christine Lagarde hat überraschend ihren vorzeitigen Rücktritt angekündigt - ausgerechnet wenige Stunden vor der heutigen Zinsentscheidung. Damit beginnt ein Machtkampf um die Führung der mächtigsten Notenbank Europas. Der Zeitpunkt ist brisant: Die EZB steht angesichts steigender Inflation, hoher Anleiherenditen und wachsender Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen vor schwierigen Entscheidungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de