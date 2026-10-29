NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die bereits veröffentlichte Eckdaten hätten eine anhaltende Auftragsdynamik und Bruttomargenstärke belegt, und die aktuellen Zahlen ergänzten dies um die beginnende Auftragsdynamik bei Anlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Chips, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0WMPJ6
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