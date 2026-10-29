Hagen (ots) -Was 2015 aus Neugier begann, ist für Redouan-Abdellah Rachid längst zur Herzensangelegenheit geworden. Als erster Spender der Plasmaspende Hagen hat der 32-Jährige jetzt die Marke von 1.000 Plasmaspenden erreicht.Redouan-Abdellah Rachid hat einen ausgefüllten Alltag: Er ist berufstätig, Vater einer sechsjährigen Tochter und begeisterter Sportler. Dennoch nimmt er sich regelmäßig Zeit für die Plasmaspende. Seit August 2015 kommt er in das Hagener Spendezentrum, meist zweimal pro Woche. Jetzt hat er als erster Spender des Standorts seine 1.000. Plasmaspende geleistet."Redouan ist der Erste, der bei uns in Hagen die Marke von 1.000 Plasmaspenden erreicht hat. Das ist eine außergewöhnliche Leistung, über die wir uns sehr freuen", sagt Diane Claus, Zentrumsleiterin der Plasmaspende Hagen. "Einige unserer langjährigen Spenderinnen und Spender folgen ihm bereits auf dem Fuße. Auch wenn ihnen bis zur Tausend noch einige Hundert Spenden fehlen, zeigt das, wie eng viele Menschen unserem Zentrum seit Jahren verbunden sind."Angefangen hatte alles mit einer Bekannten, die Rachid vor elf Jahren von der Plasmaspende erzählte. Blut hatte er zuvor schon gespendet, doch die Plasmaspende war für ihn Neuland. Er wollte wissen, wie sie funktioniert, und probierte es aus. Aus einem ersten Besuch wurden elf Jahre regelmäßiges Engagement.Zwischen Altenheim, Kraftsport und WrestlingMit dem Hagener Spendezentrum ist Rachid inzwischen so vertraut, dass er nach eigener Aussage fast schon zum Inventar gehört. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit einer Tätigkeit in der Pflege, ein Einsatz in Marketing und Social Media ist sein nächstes berufliches Ziel. Privat hält ihn vor allem der Sport auf Trab: Dreimal wöchentlich trainiert er Kraftsport, außerdem begeistert er sich für Wrestling. Im kommenden Jahr möchte er verstärkt an seiner körperlichen Ausdauer arbeiten.Ein Botschafter aus ÜberzeugungSeine Erfahrungen mit der Plasmaspende teilt Rachid erfahrungsgemäß auch mit Freunden und Bekannten. Dabei weiß er, dass die Angst vor Nadeln für manche eine große Hürde ist. Statt andere überreden zu wollen, erzählt er, wie harmlos das Spenden tatsächlich ist und wie wichtig - und warum er seit so vielen Jahren immer noch dabei ist.Rachid weiß: Blutplasma ist eine unverzichtbare Ressource für die Herstellung lebenswichtiger Medikamente und kann nicht künstlich hergestellt werden. Diese Präparate helfen unter anderem Menschen mit schweren Erkrankungen oder nach Unfällen - und sind häufig die einzige Therapieoption für viele seltene Diagnosen wie Immundefekte, Blutgerinnungsstörungen und Behandlungen in der Intensivmedizin.Nach seiner 1.000. Plasmaspende denkt der 32-Jährige nicht ans Aufhören. Er möchte auch künftig regelmäßig spenden und andere für die Plasmaspende begeistern. Denn während ihn beim Sport der Ehrgeiz antreibt, immer neue Ziele zu erreichen, geht es ihm bei der Plasmaspende um etwas Grundsätzlicheres: einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, anderen Menschen eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. "Und das kann man ja nicht oft genug wiederholen", so Redouan-Abdellah Rachid.Hier geht's zur Terminbuchung bei der Plasmaspende Hagen:www.octapharmaplasma.de/standorte/hagen/Über Octapharma PlasmaDie Octapharma Plasma GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Octapharma AG, einem weltweit tätigen familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Lachen / Schweiz. Die Octapharma mit insgesamt 11.000 Mitarbeitenden ist auf die Gewinnung und Verarbeitung von Blutplasma zur Herstellung lebensrettender Medikamente im Bereich Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin spezialisiert. Octapharma stellt seine Produkte in 118 Ländern bereit und betreibt weltweit rund 200 Spendezentren, davon 21 allein in Deutschland. Die Octapharma Plasma GmbH mit Hauptsitz in Langenfeld beschäftigt rund 650 Mitarbeitende. Gemeinsam mit ihren Spenderinnen und Spendern trägt sie seit mehr als 20 Jahren dazu bei, Deutschland und Europa mit Plasmaprodukten zu versorgen. So können viele Krankheiten behandelt, Organtransplantationen durchgeführt und Unfallopfer gerettet werden. Da Blut und Plasma nicht künstlich hergestellt werden können, bleiben Blut- und Plasmaspenden für die moderne Medizin auch in Zukunft lebenswichtig. Mehr unter www.octapharmaplasma.dePressekontakt:Angela RecinoBewegte KommunikationTel.: +49 (0)2241 02007011E-Mail: a.recino@bewegtkommunikation.dePresseabteilung Octapharma Plasma GmbHE-Mail: presse@octapharmaplasma.deOriginal-Content von: Octapharma Plasma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174962/6380272