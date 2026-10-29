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q.beyond passt vorläufiges EBITDA für Q3 2026 an - Prognose 2026 bleibt unverändert



29.10.2026 / 12:47 CET/CEST

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q.beyond passt vorläufiges EBITDA für Q3 2026 an - Prognose 2026 bleibt unverändert Köln, 29. Oktober 2026. Im Rahmen der finalen Abstimmung des Quartalberichts für das dritte Quartal 2026 hat sich ein um 2,2 Mio. € höherer Rückstellungsbedarf für das dritte Quartal 2026 ergeben als bislang angenommen. Eine für das vierte Quartal 2026 geplante Rückstellung für variable Vergütungen von Mitarbeitern muss aufgrund aktueller Erkenntnisse bereits im dritten Quartal 2026 gebildet werden. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der q.beyond AG die Berechnungen zum EBITDA des dritten Quartals 2026 korrigiert. Danach beträgt das im dritten Quartal erzielte vorläufige EBITDA* nun gerundet -7,1 Mio. €. Zuvor war die Gesellschaft - wie am 21. Oktober 2026 kommuniziert - von einem vorläufigen EBITDA im dritten Quartal 2026 von -4,8 Mio. € ausgegangen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert. Die q.beyond AG wird die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 am 9. November 2026 veröffentlichen. * Für die Definition der verwendeten Kennzahl wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.





Erläuterungen:

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward-looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.



Über das Unternehmen:

q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen, eigenen zertifizierten KI-Rechenzentren, umfassender Expertise in den Bereichen Cloud und Security sowie geschäftskritischen Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien. Als AI Operating Partner integrieren, betreiben und optimieren wir Künstliche Intelligenz für unsere Kunden. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet technische Exzellenz mit Branchen-Know-how. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.



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q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

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