Hamburg (ots) -Der TITAN UPGRADE S20 ist Testsieger. In der Ausgabe 6/2026 der Stiftung Warentest schneidet er im Vergleich von 17 Handgepäckkoffern mit der Note Gut (1,8) führend ab.Besonders stark punktete der in Deutschland gefertigte Trolley in den Bereichen, die Reisenden im Alltag am meisten abverlangen: Für Packkomfort, müheloses Schieben und Ziehen sowie Gebrauchshinweise und Deklaration vergaben die Tester die Note "sehr gut". Der TITAN Upgrade war sogar als einziger Koffer im Test "sehr gut" zu packen. Die Bewertung "sehr gut" gab es auch in den Haltbarkeitskategorien Verarbeitung, Dauertest Rollen und Teleskopgriff, sowie Reißverschlüsse und Nähte."Wir sind sehr stolz auf dieses hervorragende Ergebnis", sagt Oliver Gruber, Geschäftsleitung TITAN. "Wir haben 2020 den großen Schritt gewagt, alle TITAN Koffer ausschließlich in Deutschland im eigenen Werk zu fertigen, um so höchste Qualität zu gewährleisten. Der Testsieg unseres Upgrade S20 zeigt: Das war richtig."Die Stiftung Warentest bewertete die Koffer in vier Kategorien:Handhabung, Haltbarkeit, Umwelteigenschaften und Schadstoffe. Im Bereich Handhabung wurden unter anderem das Öffnen und Schließen, die Teleskopstange, Standfestigkeit und Packkomfort beurteilt. Die Haltbarkeitstests umfassten Verarbeitungsqualität, Dauer- und Falltests, Regenbeständigkeit sowie die Qualität der Reißverschlüsse und Nähte. Ergänzend flossen Geräuschentwicklung, Reparierbarkeit und Schadstoffbelastung in die Gesamtnote ein.Der TITAN UPGRADE S20: Ausgezeichnete Qualität - von der Stiftung Warentest bestätigt.TITAN UPGRADE S20 | 259,95 €Maße: 40 x 55 x 20 cm | Volumen: 38 L | Gewicht: 2,7 kg | HandgepäckErhältliche Farben: Forest Green, Canyon Bronze, Midnight Blue, Nightshade Black, Moonstone Grey, Emberwood RedÜber TITANTITAN ist der einzige Koffer-Hersteller, der alle Produkte nicht nur in Deutschland designt, sondern auch in der eigenen Fertigung produziert.TITAN Made in Germany ist ein Bekenntnis zu höchster Qualität, Liebe zum Detail und lokaler Produktion. Eine hohe Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, regionalen Partnern sowie die bewusste Auswahl aller Komponenten und Materialien spielen bei der innovativen, deutschen Marke eine bedeutende Rolle. Designt in Hamburg und Bayern wird das hochwertige und langlebige Reisegepäck im Bayerischen Wald in Handarbeit vollendet.TITAN - Made in GermanyHerstellernachweis:TITAN - eine Marke im Vertrieb der travelite GmbH + Co. KGMerkurring 70-72 | 22143 Hamburg | www.titan-bags.comdeutschlandweit erhältlich im Fachhandel sowie über www.titan-bags.comKONTAKT - DE:Vera KubeileInhaberinKubeile Life & Style PRCarl-Schwarz-Straße 14, 83727 Schliersee (bei München)+4980263038815vk@kubeile-pr.dePressearchiv: https://www.kubeile-pr.de/pressearchiv/Original-Content von: TITAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183827/40000239