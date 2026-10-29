Vancouver, BC / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Terra Clean Energy Corp. ("Terra Clean Energy" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC) (OTCQB: TCEFF) (FWB: C9O0) freut sich, über kontinuierliche Fortschritte auf seinem Uranminenprojekt Marysvale in der Nähe von Marysvale, Utah, zu berichten. Die Mobilisierung für die Bohrarbeiten wird nun für Ende November erwartet, nachdem der ursprünglich für Anfang November geplante Termin aufgrund der Verfügbarkeit der Bohrausrüstung verschoben werden musste. Inzwischen verfeinert das Team die Bohrziele anhand der Ergebnisse des Schürfgrabungsprogramms und schafft damit die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bohrbeginn.

Die Errichtung der Bohrplattformen 2, 3 und 5 ist abgeschlossen und fünf Schürfgräben - 1, 2, 3, 4 und 6 - wurden ausgehoben und geologisch dokumentiert (Fotos siehe Website unter http://www.tcec.energy). Die abgeschlossenen Arbeiten stellen einen wichtigen Schritt in Richtung Bohrungen dar und haben wertvolle neue geologische Informationen zur Steuerung des Programms geliefert.

Im Rahmen der Schürfgrabungen wurden zahlreiche Strukturen und Verwerfungen freigelegt, wodurch das Verständnis des geologischen Teams für den strukturellen Rahmen des Projekts verbessert wurde. Diese Beobachtungen werden zusammen mit historischen Bergbauunterlagen und dem geologischen 3D-Modell des Unternehmens ausgewertet, um die Bohrlochstandorte endgültig festzulegen, Ziele zu bewerten und die Bohrungen zu priorisieren.

Plattform 2 wird zwei Ziele mit hoher Priorität erproben: die 706 Vein, für die historische Analysen hohe Urangehalte ergaben, sowie eine Erweiterung der Prospector 1 Vein in der Tiefe unterhalb der bekannten Grubenbaue.

Plattform 3 peilt die Ostseite des Konzessionsgebiets mit zwei geplanten Bohrlöchern um den Auberg Shaft an, wo historische Mineralisierungen identifiziert wurden, und wird eine östliche Erweiterung der Prospector 1 Vein erproben.

Plattform 5 wird die Prospector 3 Vein auf der 300-ft-Sohle erproben und versuchen, die Ergebnisse eines historischen Bohrlochs aus den 1970er Jahren zu reproduzieren, das zeigte, dass die Mineralisierung weit unterhalb der Grubenbaue auf der 500-ft-Sohle und möglicherweise bis zu einer Tiefe von 1.400 ft offen war, wie von Callaghan im Jahr 1973 und zahlreichen anderen USGS-Berichten im Laufe der Jahre berichtet wurde.

In seinem Bericht aus dem Jahr 1973 beschrieb Callaghan die Prospector 1 Vein als bis in eine Tiefe von mindestens 1.400 Fuß offen. Diese historische Interpretation bildet eine wichtige Grundlage für die Untersuchung des Gangs unterhalb der Grubenbaue auf der 500-Fuß-Sohle. Die historischen Berichte lassen keine Rückschlüsse auf die heutigen Gehalte oder das wirtschaftliche Potenzial zu, verweisen jedoch auf eine Untertagebohrung von der 500-Fuß-Sohle aus, die darauf hindeutet, dass die Mineralisierung bis mindestens 1.400 Fuß Tiefe offen ist. Mit unseren Bohrungen werden wir untersuchen, ob sich die Uranmineralisierung in der Tiefe fortsetzt.

"Mit drei fertiggestellten Bohrplattformen und fünf dokumentierten Schürfgräben machen wir deutliche Fortschritte in Richtung eines Bohrbeginns im November", sagte Greg Cameron, CEO von Terra Clean Energy. "Die Schürfgrabungen haben unserem geologischen Team wertvolle Einblicke in Strukturen und Verwerfungen verschafft, die dazu beitragen werden, die Auswahl unserer Bohrziele weiter zu präzisieren. Wir freuen uns darauf, historische Daten, 3D-Modellierung und neue Feldbeobachtungen zusammenzuführen, während wir uns darauf vorbereiten, diese Ziele mittels Bohrungen zu untersuchen."

KB Drilling Co. Inc. wurde mit der Durchführung des Kernbohrprogramms beauftragt. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald die Zielbewertung abgeschlossen ist und die Bohrungen anlaufen.

Das Unternehmen hat am 27. Oktober 2026 eine Vereinbarung mit 1001600878 Ontario Inc. ("1001") unterzeichnet, der zufolge 1001 Marketing-, Werbe- und Öffentlichkeitsaktivitäten für das Unternehmen durchführen wird. 1001 wird digitale Marketingdienstleistungen, einschließlich E-Mail-Benachrichtigungen, sozialer Medien und der damit in Zusammenhang stehenden Verbreitung, erbringen. Die Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der Canadian Securities Exchange durchgeführt.

1001 wurde vom Unternehmen für einen Zeitraum von zwei Monaten ab dem 31. Oktober 2026 beauftragt. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen an 1001 40.000 CAD als Vorauszahlung in bar gezahlt. Die Vereinbarung verlängert sich automatisch um weitere zwei Monate (sofern sie nicht bis zum 21. Dezember 2026 gekündigt wird), wobei das Unternehmen eine zusätzliche Zahlung von 35.000 CAD leistet.

1001 hat seinen Sitz in Ontario, Kanada, und ist vom Unternehmen unabhängig. Weder 1001 noch dessen Principals besitzen direkt oder indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht auf Erwerb einer solchen Beteiligung. 1001 ist unter der Geschäftsadresse 3rd Floor 39 Queen Street, St. Catharines, ON L2R 5G6 sowie unter analysiseng@gmail.com erreichbar.

Callaghan, E., 1973, Mineral Resource Potential of Piute County, Utah and Adjoining Area, Utah Geological and Mineralogical Survey Bulletin 102.

Gruner, J.W., Fetzer, W.G., and Rapaport, I., 1951, The Uranium Deposits near Marysvale, Piute County, Utah, Economic Geology Vol 46 No 3, S. 243-251.

Steven, T.A., Cunningham, C. G., Naeser, C.W., and Mehnert, H.H., 1979, Revised stratigraphy and radiometric ages of volcanic rocks in the Marysvale area, west-central Utah: U.S. Geological Survey Bulletin 1469, 40 S.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 und im Namen des Unternehmens von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President Exploration von Terra Clean Energy Corp., der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Terra Clean Energy Corp.

Greg Cameron, Chief Executive Officer

416-277-6174

E-Mail: mailto:info@tcec.energy

Über TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Uranprojekte im fortgeschrittenen Stadium zu identifizieren und voranzutreiben, um die wachsende Nachfrage nach Kernenergie zu decken und die inländischen Lieferketten für mineralische Rohstoffe zu sichern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Terra Clean Energy unter www.tcec.energy.

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, darunter Aussagen zum Zeitplan, zum Umfang und zu den Zielen der geplanten 10.000 Fuß umfassenden Kernbohrkampagne; zur potenziellen Kontinuität und Ausdehnung der Uranmineralisierung; zur Möglichkeit, weitere mineralisierte Erzgänge und Strukturen zu identifizieren; sowie zur Interpretation historischer Informationen durch das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Management zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Explorationsergebnisse lassen sich nicht vorhersagen, und es gibt keine Gewähr dafür, dass das Programm eine Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung identifizieren oder zur Abgrenzung einer Mineralressource führen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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