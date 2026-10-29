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Bloomberg stellt den "BQuant Assistant" vor, der Finanzfachleuten dabei hilft, Datenanalysen und Programmierabläufe zu beschleunigen



29.10.2026 / 13:05 CET/CEST

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Domänenbasierter dialogorientierter KI-Codierungsassistent wird in BQuant Desktop und BQuant Enterprise integriert NEW YORK, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg hat heute den "BQuant Assistant" vorgestellt, einen fachspezifischen, dialogbasierten KI-Programmierassistenten, der in BQuant Desktop und BQuant Enterprise integriert ist. Der in die BQuant-Entwicklungsumgebung integrierte BQuant Assistant bietet Finanzfachleuten, die Abonnenten des Bloomberg-Terminals sind, die Möglichkeit, mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache Code zu schreiben, dynamische Anwendungen zu erstellen und Arbeitsabläufe bei der Analyse von Finanzdaten zu beschleunigen. Der "BQuant Assistant" bringt dialogorientierte KI direkt in dieselbe Python-Umgebung, in der Nutzer Anlagestrategien, Dashboards und quantitative Finanzanalysen erstellen. Der "BQuant Assistant" kann Kundenfragen zu BQuant beantworten, Python-Code generieren, bei der Abfrage der umfangreichen Datensätze von Bloomberg über die Bloomberg Query Language (BQL) unterstützen, Nutzern beim Debuggen und bei der Iteration ihrer Arbeit helfen sowie Code für Datenvisualisierungen erstellen. Der BQuant Assistant kann zudem das BQuant-Hilfezentrum durchsuchen und bei der Beantwortung Ihrer Fragen auf relevante Beispiel-Notebooks, Bibliotheken und Anleitungen zurückgreifen. Diese Verankerung in der BQuant-Umgebung ermöglicht es dem BQuant Assistant, kontextbezogene Antworten zu Ihren Projekten, Arbeitsabläufen und Ihrem Code zu generieren und bietet somit eine relevantere Unterstützung für die Finanzdatenanalyse als ein universeller Programmierassistent. Der BQuant Assistant kann zudem Code-Vorschläge unterbreiten und - vorbehaltlich der Zustimmung des Nutzers - Code direkt in dessen aktives Projekt innerhalb der sicheren BQuant-Sandbox einfügen und ausführen, sodass Nutzer schnell von der Frage zum Ergebnis gelangen können, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Die Nutzer behalten die volle Kontrolle über diese Aktionen, da der BQuant Assistant die von ihm vorgeschlagene Aktion identifiziert und um Zustimmung bittet, bevor er Daten aus einem Notebook liest oder in dieses schreibt. "Finanzfachleute arbeiten mit immer größeren und komplexeren Datensätzen, doch die Umsetzung einer Anlageidee in eine wiederholbare Analyse kann nach wie vor erheblichen Zeitaufwand und spezielle Programmierkenntnisse erfordern", sagte Shawn Edwards, Chief Technology Officer bei Bloomberg. "Der BQuant Assistant integriert KI-gestützte Programmierfunktionen, die auf Bloombergs Verständnis von Finanzdaten und quantitativen Arbeitsabläufen basieren, direkt in die Arbeitsabläufe, die unsere Kunden bereits zur Entwicklung von Anlagestrategien nutzen. Indem wir jedem BQuant-Nutzer - vom Portfoliomanager, der eine erste Abfrage entwirft, bis hin zum Quant-Ingenieur, der ein Multi-Asset-Signal entwickelt - dabei helfen, mühelos von einer Frage in natürlicher Sprache zu funktionierendem Code, Datenabruf und Visualisierung zu gelangen, erleichtern wir es unseren Kunden, Ideen zu testen, Analysen zu verfeinern und Anlagestrategien innerhalb von BQuant zu entwickeln." Mit dem BQuant Assistant können Nutzer: BQL- und PyBQL-Abfragen generieren, um Finanzdaten von Bloomberg abzurufen und zu analysieren, die Aktien, Fonds, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Rohstoffe, Indizes, Derivate und andere Anlageklassen umfassen - und zwar über mehr als 22.000 Felder hinweg, darunter unter anderem Referenzdaten, Kursdaten, Renditen, abgeleitete Analysen, Fundamentaldaten, Bewertungen, Daten zur nachhaltigen Finanzwirtschaft, Risikokennzahlen, Schätzungen und Wirtschaftsdaten.

Code für Screens und Universen in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Rohstoffe, Indizes, börsengehandelte Fonds und andere Anlageklassen erstellen.

PyBQL- oder Python-Code in einem aktiven Notebook einfügen, ausführen, debuggen und iterieren - vorbehaltlich der Zustimmung des Nutzers.

Fragen zu Bloomberg-Bibliotheken, BQuant-Workflows und der kundenorientierten Produktdokumentation stellen.

Finanzkonzepte erörtern und Code generieren, um geeignete Modelle oder Techniken für einen Workflow zu implementieren.

Empfehlungen für Datenvisualisierungen erhalten und Code mithilfe von Open-Source-Bibliotheken wie Plotly und Jupyter Widgets generieren.

Vorhandenen Code auswählen und den BQuant Assistant bitten, diesen zu erklären, wodurch Nutzer ihre Python-Kenntnisse während der Arbeit ausbauen können. Der BQuant Assistant wird Ende Oktober 2026 in BQuant Enterprise allgemein verfügbar sein und in BQuant Desktop in einer begrenzten Beta-Version zur Verfügung stehen. Die Einführung des BQuant Assistant folgt auf eine Reihe kürzlich erfolgter Ankündigungen von Bloomberg zu weiteren KI-gestützten Lösungen, die ebenfalls darauf abzielen, Anlegern und ihren Unternehmen dabei zu helfen, mehr Nutzen aus den hochwertigen Finanzdaten des Unternehmens zu ziehen. Dazu gehören ASKB , die dialogorientierte KI-Schnittstelle des Bloomberg-Terminals, sowie das Enterprise Model Context Protocol (MCP) , eine KI-Zugriffsebene für "Data License Plus" (DL+), das Datenlizenzangebot der nächsten Generation von Bloomberg. Informationen zu BQuant

BQuant ist eine Suite fortschrittlicher Data-Science-Lösungen, die speziell für Finanzmärkte entwickelt wurde. Sein Python-basierter Technologie-Stack kombiniert Bloomberg-Daten und -Analysen mit Open-Source-Data-Science-Bibliotheken und vorgefertigten Beispielprojekten, sodass Nutzer Finanzanalysen, Anlagestrategien, Visualisierungen und Markt-Dashboards erstellen und testen können. Nutzer können ihre Arbeiten zudem als interaktive "BQuant Published Applications" veröffentlichen, die mit berechtigten Kollegen im gesamten Unternehmen geteilt werden können. BQuant ist in zwei Versionen erhältlich: BQuant Desktop und BQuant Enterprise, die beide BQuant Assistant beinhalten. BQuant Desktop ist im Bloomberg Anywhere-Abonnement enthalten und bietet berechtigten Bloomberg-Terminal-Nutzern programmatischen Zugriff auf Bloomberg-Daten und -Analysen in einer sicheren Sandbox-Umgebung, in der sie verschiedene Strategien schnell entwickeln und verfeinern sowie neue Ideen zügig auf den Markt bringen können. Es unterstützt Nutzer bei der Entwicklung und Verfeinerung quantitativer Analysen und reduziert gleichzeitig den Zeitaufwand für die Extraktion, Normalisierung und Verwaltung von Rohdaten. Nutzer von BQuant Desktop können interaktive Anwendungen für Kollegen in ihrem Unternehmen veröffentlichen und diese Anwendungen im Bloomberg Launchpad speichern. BQuant Enterprise ist eine vollständig verwaltete, cloudbasierte Analyseplattform, die BQuant um umfangreiche Rechenkapazitäten, einen umfassenden programmatischen Zugriff auf Bloomberg-Daten, Funktionen zur Integration interner Daten sowie Optionen für die kollaborative Entwicklung erweitert. BQuant Enterprise wurde für schnelle Entwicklung, Automatisierung und Bereitstellung konzipiert und ermöglicht es Teams, Produkte schneller auf den Markt zu bringen - mit größerer operativer Agilität und Innovationskraft. Unternehmen können proprietäre Datenquellen anbinden, unternehmensweite Git-Plattformen integrieren, internen Code über private Conda-Kanäle wiederverwenden, Projekte planen und Funktionen für Unternehmensspeicher sowie die Verteilung von Ergebnissen nutzen, um produktionsorientierte Arbeitsabläufe zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über die BQuant-Lösungen von Bloomberg unter Bloomberg BQuant . Information zu KI bei Bloomberg

Seit 2009 entwickelt und nutzt Bloomberg künstliche Intelligenz (KI) im Finanzbereich - darunter maschinelles Lernen (ML), natürliche Sprachverarbeitung (NLP), Informationsgewinnung (IR), Zeitreihenanalyse, generative Modelle und agentenbasierte KI-Architekturen -, um die Verarbeitung und Organisation der stetig wachsenden Menge an strukturierten und unstrukturierten Finanzinformationen zu unterstützen. Mit dieser Technologie entwickelt Bloomberg neue Möglichkeiten für Finanzexperten und Führungskräfte, wertvolle Erkenntnisse und umsetzbare Einblicke aus hochwertigen Finanzinformationen zu gewinnen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Informationen zu Bloomberg

Bloomberg ist ein weltweit führender Anbieter von Wirtschafts- und Finanzinformationen und liefert vertrauenswürdige Daten, Nachrichten und Einblicke, die für Transparenz, Effizienz und Fairness auf den Märkten sorgen. Das Unternehmen trägt dazu bei, einflussreiche Gemeinschaften im gesamten globalen Finanzökosystem miteinander zu vernetzen - durch zuverlässige Technologielösungen, die es Kunden ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und effektiver zusammenzuarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Bloomberg.com/company oder fordern Sie eine Demo an. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bloomberg-stellt-den-bquant-assistant-vor-der-finanzfachleuten-dabei-hilft-datenanalysen-und-programmierablaufe-zu-beschleunigen-302923645.html



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