Apple bricht mit sich selbst. Das neueste Macbook Pro kommt jetzt mit einem Touchscreen. Unser Autor fragt sich: Wozu braucht man das eigentlich? Und plötzlich touchen alle am Bildschirm. Denn das ist bei Apples neuem Macbook Pro so gewollt. Es ist nicht nur mit einem OLED-Display ausgestattet, sondern eben auch berührungsempfindlich. Dabei hatte Steve Jobs schon vor 25 Jahren bei einem Mac-Event darüber gesprochen, dass Touchscreens an Laptops ergonomische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n