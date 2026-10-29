Windows 11-Nutzer:innen können sich jetzt das Rechtsklickmenü selbst einrichten und dabei festlegen, welche App-Erweiterungen beim Rechtsklick auf eine Datei angezeigt werden sollen. Da Microsoft die Funktion schrittweise ausrollt, ist sie nach der Installation des optionalen Updates KB5127936 vom Oktober möglicherweise nicht sofort sichtbar. Sie lässt sich mithilfe des kostenlosen Open-Source-Werkzeugs "ViVeTool" aber in wenigen Minuten aktivieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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