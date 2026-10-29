Die iSurance Group, mittelständischer Versicherungsmakler aus Köln, hat maklerverkaufen.de ins Leben gerufen - ein Marktplatz für Maklerbestände mit KI-gestützter Bestandsbewertung. Die Plattform steht ab sofort zur Verfügung. Nachfolge ist und bleibt ein dominierendes Thema in der Maklerbranche - und auch die künstliche Intelligenz mischt mehr und mehr mit. Von der Kölner iSurance Finanz- und Versicherungsvermittlungs UG gibt es nun einen neutralen Marktplatz für den Verkauf und die Nachfolge von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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