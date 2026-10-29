Hamburg (ots) -Staffelstart von "Zora schmeckt's - Zu Gast in ..." am Freitag, 30. Oktober um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen"Ich bin Köchin, absolutes Nordlicht und ich liebe, liebe, liebe, liebe Essen. Das sind doch die perfekten Zutaten, um den Norden kulinarisch zu entdecken, oder?", sagt NDR Fernsehköchin Zora Klipp und startet ihre sechsteilige Genussreise. Die Stationen sind Lüneburg, St. Peter-Ording, Bad Zwischenahn, Wismar, Goslar, Nordhorn.In den 30-minütigen Folgen entdeckt sie regionale Spezialitäten, besondere gastronomische Konzepte und die Geschichten der Menschen, die ihre Orte kulinarisch prägen. Sie besucht Restaurants, Cafés, Feinkostläden, Kaffeeröstereien, Räuchereien, Bars und Brauereien, blickt hinter die Kulissen und legt selbst Hand an. Dabei geht es um süße und salzige Klassiker, moderne Interpretationen, das Handwerk hinter den Gerichten und die Frage, was den Geschmack eines Ortes ausmacht. In Bad Zwischenahn sitzt sie mit dem Bingo-Bär Michael Thurnau bei Räucheraal und Korn. In Goslar trifft sie die türkische Influencerin Elif Tas und in St. Peter-Ording landet sie auf einem Pfahlbau-Restaurant am Strand. In Wismar dreht sich alles um Fisch, in Lüneburg um Wild und Salz und in Nordhorn um die Nähe zu den Niederlanden.Im Mittelpunkt stehen überall die Menschen hinter dem Essen. Sie erzählen von ihren persönlichen Wegen, regionalen Traditionen, neuen gastronomischen Ideen und dem Mut, eigene kulinarische Konzepte zu verwirklichen. Mit ihrer offenen und herzlichen Art taucht Zora Klipp schnell in die lokale Food-Szene ein und entlockt so manches Geheimnis."Zora schmeckt's" ist eine persönliche und unterhaltsame Entdeckungstour, immer nah an den Menschen und mit viel Liebe zu gutem Essen. Als Liebeserklärung an die norddeutsche Küche macht die Sendung Appetit und Lust darauf, die vorgestellten Orte selbst zu entdecken. Man möchte am liebsten sofort losfahren.Im NDR Fernsehen werden sie jeweils freitags um 21:15 Uhr ausgestrahlt:30. Oktober: Zu Gast in Lüneburg06. November: Zu Gast in St. Peter-Ording13. November: Zu Gast in Bad Zwischenahn20. November: Zu Gast in Wismar27. November: Zu Gast in Goslar04. Dezember: Zu Gast in NordhornDie sechs Folgen "Zora schmeckt's" sind auch in der ARD Mediathek zu sehen.Die Sendereihe ist eine Produktion des NDR, produziert von Leitwolf Film GmbH. Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH. Die Redaktion im NDR hat Thorsten Bartels.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6380316