Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat in einer großen Auswertung Mischfondsanbieter, Mischfonds mit einer konstant ausgezeichneten Entwicklung und die größten Gewinner und Verlierer der vergangenen zwölf Monate analysiert, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Um die Stärke der Anbieter bei dieser Fondsgattung zu bestimmen, sei die so genannte Top-Rating-Quote ermittelt worden. Dazu sei für jeden Anbieter die Zahl der Fonds mit einem A- oder B-Rating ins Verhältnis zur Gesamtzahl der von Scope bewerteten Portfolios gesetzt worden. Mit A und B würden Produkte ausgezeichnet, die in den vergangenen Jahren eine (weit) überdurchschnittliche Leistung gezeigt hätten. Die Rating-Skala reiche bis E. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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