Mit der Übernahme der australischen Firmen Byrne Consultants und Hopkins Consultants wird voraussichtlich auch das internationale Drone-as-a-Service-Netzwerk für die geplante Einbindung der firmeneigenen KI-Software und der drohnenbasierten Vermessung wachsen

VANCOUVER, British Columbia, 29. Oktober 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen") - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - setzt seine Entwicklung im Bereich des KI-gestützten DaaS-Workflows fort und erwartet sich mit der vor kurzem vorgestellten firmeneigenen KI-Software-Suite und der Automatisierung von Drohnenvermessungsdiensten aktuell eine raschere Abwicklung von Vermessungsaufträgen und eine Kapazitätserweiterung im Bereich der DaaS-Landvermessung. ZenaTech hat eben erst seine 30. und 31. Firmenübernahme im DaaS-Sektor abgeschlossen und damit seine Marktpräsenz in Australien und international um vier neue Standorte erweitert. Dazu zählen unter anderem ein Ingenieurbüro für Tiefbau im australischen Darwin und eine Beratungsfirma für Vermessung, Tiefbau und Stadtplanung in Port Macquarie im australischen Bundesstaat New South Wales. Jede der beiden Firmen dürfte von der Weiterentwicklung der Technologie profitieren, sobald die KI-Software-Suite im Jahr 2027 im gesamten DaaS-Netzwerk formell getestet wird.

"Jedes von uns übernommene Vermessungsbüro eröffnet uns mit seinen Stammkunden und lizenzierten Vermessungsexperten einen entsprechenden Mehrwert sowie neue Umsatzquellen. Wir gehen davon aus, dass die laufende Weiterentwicklung unserer KI-gestützten Methodik diesen Teams deutlich mehr Kapazitäten bieten wird, und diese Entwicklung wird auch das Wachstum des Unternehmens befeuern", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Drohnen verkürzen die Einsatzzeiten im Außendienst, und unsere KI ist darauf ausgelegt, die Bearbeitungszeiten im Innendienst zu verkürzen. Durch die Kombination aus verkürzten Arbeitsabläufen und Konsistenz in unserem gesamten Netzwerk sind wir in der Lage, mit denselben Teams mehr Projekte abzuschließen und unsere Einnahmen aus wiederkehrenden Umsätzen zu steigern. Das ist der zentrale Gedanke hinter unserer DaaS-Strategie."

ZenaTech hat im Zuge interner Schätzungen die Arbeitsabläufe im Außen- und Innendienst anhand einer repräsentativen topografischen Flächenvermessung von 100 Acres miteinander verglichen. Mit herkömmlichen Methoden bearbeitet ein Vermesser normalerweise etwa 3 Acres pro Tag, das entspricht rund 267 Stunden Feldarbeit für das gesamte Gelände. Die Erfassung desselben Geländes mittels Drohne dauert hingegen nur etwa 65 Stunden. Die Vermesser nutzen nach wie vor bodengestützte Vermessungsgeräte, um Kontrollpunkte zu setzen und die Genauigkeit zu überprüfen, während die Drohne die langsame, punktweise Erfassung der routinemäßigen Geländemessungen übernimmt. Dieser Vergleich lässt auf eine potenzielle Zeitersparnis im Außendienst von mehr als 25 Arbeitstagen zu je acht Stunden Arbeitszeit bei einer Vermessungsfläche von 100 Acres schließen.

Die KI des Unternehmens widmet sich der nächsten Herausforderung: der Büroarbeit nach der Landung der Drohne. Eine mit LiDAR ausgestattete Drohne erfasst ein Gelände als Punktwolke mit Millionen von 3D-Messwerten. Für das Sortieren dieser Punkte in Boden, Vegetation, Gebäude und Versorgungsleitungen sowie das Zeichnen von Merkmalen wie Bordsteinen, Fahrbahnrändern und Stützmauern mussten Techniker bisher tagelang manuelle Arbeiten verrichten. Die firmeneigene KI-Software-Suite ist darauf ausgelegt, die Punktwolkenklassifizierung und Merkmalsextraktion zu automatisieren und kann laut internen Schätzungen den Aufwand für die Nachbearbeitung um bis zu 80 % reduzieren. Die Vermessungsteams überprüfen die Klassifizierungen und stellen die Genauigkeit sicher, bevor die Ergebnisse an den Kunden übergeben werden.

In Australien bieten sich zunehmend Marktchancen für drohnengestützte Vermessungs-, Kartierungs- und Inspektionsdienstleistungen. Der Marktforscher Grand View Research schätzt den australischen Markt für Drone-as-a-Service-Dienste für das Jahr 2025 auf 110 Mio. USD und prognostiziert ein Wachstum auf 455,5 Mio. USD bis zum Jahr 2033, was einer jährlichen Zuwachsrate von rund 19 % im Zeitraum 2026-2033 entspricht. Eine von Airservices Australia in Auftrag gegebene Studie geht zudem von rund 1,8 Millionen Drohnenflügen pro Jahr im Bau-, Infrastruktur- und Versorgungssektor bis zum Jahr 2043 aus. Wachstumstreiber sind hier vor allem Inspektionsarbeiten.

Zu den jüngsten Übernahmen des Unternehmens zählt die Firma Byrne Consultants mit Hauptsitz in Darwin und zwei weiteren Niederlassungen an der Gold Coast und der Sunshine Coast in Queensland. Die Firma bietet seit über 20 Jahren Ziviltechnikleistungen in ganz Australien sowohl für die Bundesregierung als auch die Behörden der einzelnen Bundesstaaten an und ist vom Department of Transport and Main Roads in Queensland als präqualifizierter Berater für Verkehrsplanung, hydraulische Planung und Straßenbau anerkannt. Zu den Projekten des Unternehmens zählen Straßen und Kreuzungsbereiche, Landerschließung, Versorgungsleitungen, Wasser- und Abwassersysteme, Flugplätze, Infrastruktureinrichtungen in abgelegenen Gemeinden sowie Bergbau- und Hafenanlagen. Auftraggeber sind vor allem Regierungsbehörden, Kommunalverwaltungen, Grundstücksentwickler, Baufirmen und Rüstungsunternehmen.

Hopkins Consultants wurde im Jahr 1992 gegründet und unterstützt Bauträger, Kommunen, öffentliche Einrichtungen sowie private Auftraggeber in der gesamten Region New South Wales mit Diensten in den Bereichen Stadtplanung, Kataster- und Detailvermessung, Tiefbau und Planung, Landschafts- und Umweltmanagement sowie Vertragsverwaltung. Das Leistungsspektrum umfasst die Planung und Strukturierung von Siedlungsgebieten sowie die Erschließung von Wohn-, ländlichen, gewerblichen und industriellen Grundstücken und die dazugehörige Infrastruktur für Straßen, Entwässerung, Regenwasserbewirtschaftung und Abwasserentsorgung. Es handelt sich hier um die erste von ZenaTech übernommene Firma im Bundesstaat New South Wales, wo sich die Regierung im Rahmen des Nationalen Wohnbauabkommens (National Housing Accord) verpflichtet hat, bis Mitte des Jahres 2029 insgesamt 377.000 neue Wohnungen zu errichten. Alleine in Port Macquarie-Hastings plant die Kommunalverwaltung bis zum Jahr 2046 den Bau von rund 16.000 neuen Wohnungen.

"Bei der Planung schauen wir darauf, dass sich unsere Übernahmen unmittelbar positiv auf den Gewinn auswirken. Sobald wir uns zu einer Übernahme entschließen, kommt unser disziplinierter, strategischer Ansatz zum Tragen. Darüber hinaus haben wir alle Übernahmen so strukturiert, dass sie zu 50 % in bar und zu 50 % über ein auf drei Jahre befristetes Verkäuferdarlehen finanziert werden, die abhängig vom Erreichen bestimmter Umsatzmeilensteine aus den Erlösen zurückgezahlt wird. So stellen wir sicher, dass die Interessen der Unternehmensführung mit denen unserer Aktionäre übereinstimmen und eine Verwässerung vermieden wird", so Dr. Passley abschließend.

Mit der Übernahme der Firma NorthGroup Consulting in Queensland im Juni verfügt das Unternehmen derzeit über insgesamt sieben DaaS-Standorte in ganz Australien. An diesen Standorten wird die drohnenbasierte Datenerfassung voraussichtlich für topografische, katastertechnische und bautechnische Vermessungen, Berechnungen von Erdbewegungsvolumina sowie die Baufortschrittskontrolle genutzt. Im Zuge der Einführung einer KI-Software-Suite im DaaS-Netzwerk ist dann auch deren Einsatz geplant.

Für gewerbliche Vermessungskunden wie Bauunternehmen, Projektentwickler und öffentliche Bauämter bedeutet eine kürzere Bearbeitungszeit einen früheren Baubeginn bzw. eine raschere Baubewilligung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Standortbedingungen, Vegetation, Genauigkeitsanforderungen und den zu erbringenden Leistungen. Das Unternehmen erstellt dokumentierte Fallstudien von seinen DaaS-Standorten und wird die verifizierten Ergebnisse nach deren Fertigstellung veröffentlichen.

Mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft bietet ZenaTech Kunden aus dem Handel und Gewerbe, Staatsdienst und Infrastruktursektor bedarfsgerechte, schlüsselfertige Drohnenflug-, Datenerfassungs- und Datenverarbeitungsdienste, die den Zugriff auf Luftbilddaten und Automatisierung ermöglichen, ohne dass der Kunde dafür eine eigene Drohnenflotte besitzen oder betreiben muss. Der Aufbau dieses Geschäftsbereichs erfolgt über strategische Akquise. Durch die Zusammenführung örtlicher Vermessungs- und Inspektionsfirmen zu einem globalen Netzwerk wird eine skalierbare Plattform für die Erbringung von Luftbild- und Datendiensten wie Vermessung, Inspektion, Hochdruckreinigung und Baufortschrittsüberwachung geschaffen und daraus regelmäßige Einnahmen generiert.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit verschiedenen Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien integrieren und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio des Unternehmens umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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