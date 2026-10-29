NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe ein überwiegend positives Quartal hinter sich, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten positiv überrascht. Zudem seien die meisten Jahresziele erhöht worden. Lediglich die Margen im Erstausrüstungsgeschäft hätten enttäuscht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D9PT0
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