NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 425 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse und die harsche Kursreaktion hierauf zeigten die geringe Abweichungstoleranz der Anleger, wenn ein Hyperscaler hunderte Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur stecke und dann bei enttäuschendem Kerngeschäft plötzlich eine negative Bilanz der Barmittelströme aufweise, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Gleichzeitig habe Google aber auch das stärkste Wachstum bei Suchmaschinenanfragen innerhalb von fünf Jahren verzeichnet. Es hapere nur an der KI-Monetarisierung./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US02079K3059
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US02079K3059
© 2026 dpa-AFX-Analyser