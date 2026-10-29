Jährlich ernennt der Unternehmer-Ass 2026 die besten Vermittlerbetriebe des Jahres. Zum 21. Mal wurden dieses Jahr die Preise vergeben. Wer sind die Gewinner? Der Award Unternehmer-Ass prämiert seit dem Jahr 2006 Versicherungsagenturen und Maklerbetriebe, die ihren Betrieb besonders professionell und unternehmerisch führen. Die Preise wurden dieses Jahr auf der DKM in Dortmund verliehen und damit die besten Vermittlerbetriebe 2026 ausgezeichnet. Die Gewinner punkten mit "einer klaren Idee, guten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact